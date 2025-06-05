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一代詞人打離婚官司 新編京劇孔玥慈詮釋李清照

中央社／ 台北5日電

辜公亮文教基金會2025春季公演於7、8日台北登場，帶來情節緊湊、招式新穎的海派武戲「宏碧緣」，以及將一代女詞人李清照打離婚官司搬上舞台的新編京劇「清輝朗照」。

「清輝朗照」描述李清照在失去第一任摯愛丈夫後，曾有一段短暫婚姻。然而，她發現第二任丈夫張汝舟不僅覬覦她的金石收藏，甚至施以家暴，毅然訴請離婚。但依據宋朝律法，妻子若控告丈夫，需先入獄服刑2年，李清照無所畏懼，歷經萬難，最終重獲自由。

全劇由資深京劇名家李寶春創作，融合京劇與崑劇特色，不僅擔任編導，更一人分飾性格迥異的兩任丈夫；新生代旦角孔玥慈也首度挑戰詮釋李清照，須純熟轉換京崑唱腔，展現深厚功底。

孔玥慈今天在記者會上分享，許多人以為離婚、家暴或感情暈船，是現代人專有名詞，但李清照當年也曾歷經這些處境；排練過程中，李清照的直率敢言、敢愛敢恨，深深激勵她，也盼觀眾能從這位詞人身上，學會勇敢面對問題、成就自我。

「宏碧緣」則取材自清代白話章回小說「綠牡丹全傳」，講述江湖俠女花碧蓮與皇室私生子駱宏勳的武俠愛情故事。這齣連台本戲首見於1875年，最長曾演至第16本，長度媲美現代連續劇。

特別的是，百年前飾演男主角駱宏勳最著名的演員，正是李寶春的祖父李桂春。如今百年後再經由李寶春重新編修，既重現「海派京劇」的繁華風貌，也添加招式新穎的武打場面，由台北新劇團武旦余季柔、武生徐彥凱領銜主演，全團武行傾力上陣。

李寶春表示，每名年輕演員都能唱、能演、能打，是這齣嶄新「宏碧緣」的最大亮點。副導演蔡岳勳也補充，無論劇本、場面調度或武打設計，都是他與演員群攜手重新打造，讓傳統戲曲更貼近現代觀眾生活，將帶來目不暇給的武打場面與熱血群戲。

辜公亮文教基金會2025春季公演將於台北城市舞台登場，7日首場演出海派京劇「宏碧緣」，隔日再帶來新編京劇「清輝朗照」。

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