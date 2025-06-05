統一發票中獎清冊出爐！民眾在全聯花8元買報紙 幸運中千萬特別獎
財政部賦稅署5日下午公布今年3-4月期統一發票中獎清冊，賦稅署初步統計中獎張數，1,000萬元特別獎中獎號碼為「64557267」，共開出15張，200萬元特獎中獎號碼為「64808075」共19張，有民眾在台中北屯區的全聯花8元購買報紙，就幸運獲得千萬大獎。
今年3-4月期統一發票中獎號碼已於今年5月25日開獎，1,000萬元中獎號碼為「64557267」，特獎獎金200萬元中獎號碼為「64808075」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「04322277」、「07903676」、「98883497」。截至今年1-2月期累計85期，可兌領特別獎之中獎發票共有1,173張，已兌領884張，創造了884位千萬富翁。
賦稅署表示，經統計本期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等四大獎項的幸運得主計有106位，獎金合計超過2億1,400萬元，對中其他獎項的獎金達28億2,456萬餘元。在106位中獎得主，有81位使用載具儲存雲端發票。
領獎期間自今年6月6日起至9月5日止，中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。
財政部賦稅署提醒，今年3-4月期中獎統一發票領獎期間為6月6日至9月5日，中獎人於該期間內依附表所列之兌獎據點及領獎時間領獎。使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎APP只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。各獎別領獎據點及提供服務時間彙整如附表。
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