彰基磁振造影儀冷卻系統節能升級 每年可省175萬元電費

今天6月5日是「世界環境日」，彰基醫學中心宣布成功完成磁振造影儀（MRI）冷卻系統的重大節能升級，以實際行動呼應全球齊心面對氣候變遷與永續挑戰的倡議，除每年更可省下約175萬元的電費外，也強化病患檢查過程中的安全保障。

彰基總院長陳穆寬表示，面對AI醫療與智慧診斷技術快速發展，醫療設備耗能與散熱問題已成為新世代醫院營運的重要課題，彰基在工務部的整合規劃下，將原本氣冷式的MRI冷卻系統全面轉換為高效能水冷系統，不僅有效克服氣冷系統常見的空間限制與氣候干擾問題，更透過變頻控制與可視化監測技術，大幅提高散熱穩定性，避免因溫度異常導致設備跳機、影響臨床作業。

彰基指出，此系統升級的關鍵不僅是設備更新，而是透過跨部門合作，從節能系統整合設計出發，實踐ESG（環境、社會與治理）永續精神， 每年可節省近50萬度電力，相當於減碳240公噸，每年大約可以省下約175萬元的電費，這不僅優化MRI的運轉效率，也強化病患檢查過程中的安全保障，彰基以系統思維整併大型醫療儀器散熱設施成功案例為國內醫療機構的標竿。

工務部主任賴育呈指出，本次專案改善，氣冷式改成水冷式主機，能源效率可以大幅提升40%和有效的減少電費的支出，而且將放置在露天的氣冷式主機改成放置在遮蔽或室內的水冷式主機，可避免下雨時攀爬維修發生跌落及感電的風險，另外，水冷式可以穩定供應冰水溫度，維持大型檢測機具如MRI、CT能正常運作，降低檢查中斷的風險。