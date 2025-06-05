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基隆幸運兒25元買沖泡湯品中千萬發票 在基金一路這超商

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆幸運兒25元買沖泡湯品中千萬發票，基金一路這超商。圖／北區國稅局基隆分局提供
基隆幸運兒25元買沖泡湯品中千萬發票，基金一路這超商。圖／北區國稅局基隆分局提供

財政部北區國稅局基隆分局表示，今年3-4月期統一發票開獎，其中一組特別獎1000萬元的發票落在基金一路的全家便利商店。這位幸運兒3月到全家購買一包沖泡湯品，花25元就幸運中千萬元。

基隆分局表示，3-4月統一發票領獎期間自6月6日至9月5日止，另外1-2月的中獎發票領獎期間至7月7日截止，請中獎者及時兌領獎金，不要讓自己的權益受損。

基隆分局說，3-4月期統一發票開獎，特別獎1000萬元的發票落在基金一路的全家便利商店。這位幸運兒3月到全家購買一包散裝的沖泡湯品，只花25元。

分局指出，消費者多使用載具索取雲端發票，每期會加碼開出30組100萬元、1萬6000組2000元、10萬組800元及245萬組500元專屬獎項，等於1張發票有2次對獎機會，如有設定領獎匯款帳戶，獎金還會自動匯入指定帳戶，再省下千分之四印花稅，不僅中獎機會多，而且還省荷包。提醒民眾消費購物請記得索取統一發票並存入載具，下一個幸運者可能就是你。

統一發票 特別獎 基隆

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