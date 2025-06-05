婦罹罕見黃斑部雙裂孔求醫 醫用創新療法助恢復視力

高雄張姓婦人去年罹患左眼黃斑部裂孔，歷經3次手術仍未癒合而視力模糊，聽聞花蓮慈濟醫院有創新療法，特別到花蓮治療，檢查發現是極罕見的雙裂孔。醫療團隊利用羊膜移植結合高濃度血小板血漿（PRP）療法後，成功讓張婦重見光明。

慈濟醫院視網膜科主任何明山表示，張婦左眼有2處大型黃斑部裂孔，分別為915微米與939微米，屬於臨床上少見的雙裂孔個案，經創新雙重療法，以羊膜移植修補破洞，並輔以自體高濃度血小板血漿注射，幫助組織修復與裂孔癒合。

慈院醫療團隊為張婦展開手術過程中，除修補黃斑部裂孔，也處理患者眼中的白內障，術後發現她左眼2處破洞皆順利癒合，視力也漸漸改善，張婦開心不用再為視力所苦。

何明山說，這是他行醫多年來，首次遇到罕見單眼雙裂孔個案，非常有挑戰性，所幸透過創新技術成功幫助病人康復，對團隊來說是最大的鼓勵。

何明山提醒，黃斑部裂孔初期症狀多表現為視線扭曲、視覺模糊，但因不會疼痛而被忽略，若民眾有視覺異常應盡早就醫，早期治療是保留視力的關鍵。

慈濟醫院表示，眼科部團隊至今已成功完成2例以羊膜及PRP雙重療法治療大型黃斑部裂孔，透過創新治療方式，提供黃斑部裂孔病人新的治療選擇，幫助他們重見光明，並重拾自信與希望。