苦難如何翻轉 台北慈濟醫院：行醫扶弱，重燃他們的希望

今年榮獲第二屆聯經人文企業獎的佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院，以全人醫療與深厚的社會關懷，獲頒「社會關懷獎」的典範獎，這份殊榮肯定了他們在醫療與人文關懷上的不懈努力。

台北慈濟醫院院長趙有誠認為，醫療不只是治癒病症，更是照顧病人的整體健康，包括情緒、心理及社會層面。這種「全人醫療」涵蓋的不只是個體，還延伸到全人、全程、全隊、全家，甚至整個社區。雖然一般醫療機構難以全面實踐，但在慈濟的世界裡，這樣的關懷卻是每天發生的真實故事。

「重視人、尊重人、關心人、愛護人」，並將這份關懷擴及社會與環境，正是聯經人文企業獎的精神，而這樣的理念，也深植於台北慈濟醫院的醫療核心。趙有誠說：「每個人在人生的某個時刻，都需要被關懷。我們希望病人在這裡不只是拿藥、打針或接受手術，而是能夠感受到真正的溫暖與關愛。這份關懷不是施予，而是發自內心的主動付出。」

全人醫療，意味著站在病人的立場，設想我們還能為他們做些什麼，這需要醫療體系每一個環節的緊密配合，也仰賴遍布全台社區的慈濟志工，站在第一線為病人提供支持，才能讓全人醫療的理念落實。

十多年前，台北慈濟醫院曾進行住院病人的滿意度調查，結果令人深思。調查發現，三分之二的住院病人是低收入戶、經濟不穩定者，甚至無收入者；半數病人學歷為國中以下，約一成的病人識字能力有限。這些數據讓曾任職於三軍總醫院的趙有誠感到震驚。他深刻體悟到：「台北慈濟醫院的病人多數來自弱勢群體，他們習慣忍耐，認為苦難是命運使然，甚至不知道該如何求助。」許多病人遠從宜蘭、基隆、桃園、新竹等地前來，無論是醫療費用的負擔，還是在就醫過程中遇到困難。

醫院也為每位住院病人進行情緒檢視，透過五道簡單的題目，初步了解病人的情緒狀況，進一步分析其低落的原因，無論是擔憂病情、經濟壓力，還是家庭支持的缺乏，醫院都會透過社工、護理、醫療團隊及身心科專業醫療團隊的介入，安撫病人情緒，幫助他們找回笑容，甚至重新燃起對人生的希望。因為在治療的過程中，人文關懷的力量，往往是最溫暖的良藥。

慈濟社區志工的訪視案例中，新北市三重的「阿富」讓趙有誠印象深刻。阿富當時體重高達280公斤，不僅行動困難，情緒也陷入低谷。在缺乏家庭支持的情況下，他住在狹小而雜亂的空間裡，生活幾乎與床融為一體，除了吃飯和上廁所，幾乎不曾離開。

三重的慈濟志工持續探訪了一年，卻難見成效，直到阿富轉入台北慈濟醫院。當時41歲的他，因肥胖導致糖尿病、痛風，甚至嚴重的皮膚病變，皮膚潰爛化膿。他曾尋求其他醫院的幫助，只得到「需要進行胃縮手術」的回覆。

病患「阿富」在醫療團隊與志工的協助下，成功從280公斤減重至96公斤，重拾生活與自信，如今更勇敢站上舞台分享生命故事。（圖片提供：台北慈濟醫院）

108年，醫療團隊與志工們共同展開行動。皮膚科醫師處理阿富的傷口，外科醫師為他設定體重控制目標，營養師則設計嚴格的飲食計畫。志工們安排附近素食餐廳每日送餐，還有志工媽媽為他量身製作衣物，幫助他重拾自信，走出家門。阿富開始到慈濟環保站工作，新陳代謝科醫師調整他的藥物與運動處方，復健師則協助他建立運動習慣。

有一次，阿富的母親陪他來醫院檢查，笑著說：「別人家是排隊看病，而你是社工師、營養師、護理師、復建師及各科醫師輪流來關心！」

最終，阿富的體重從280公斤減至96公斤，人生變得輕盈而美好。某天，趙有誠收到阿富送來的花生，才知道他已經開始在市場經營小生意，生活重回正軌，甚至勇敢站上舞台，分享自己的生命故事。最近阿富前來進行贅皮去除手術，現在的阿富體重已減為86公斤。

在台北慈濟醫院工作二十年的副院長徐榮源，亦是台灣北區人醫會的召集人，他感性地說：「這裡是一家賺『愛』的醫院。苦難的人走不出來，有福的人就走進來。我們的責任，就是走入人群，承擔使命。」

台北慈濟醫院志工深入社區關懷弱勢，長期陪伴病患走過生命低谷，實踐醫院「走入人群、承擔使命」的核心精神。副院長徐榮源感性的表示：「慈濟是一家賺『愛』的醫院」。（圖片提供：聯經出版）

多年來，台北慈濟醫院積極投入偏遠地區的醫療支援與義診服務，每年照顧五千至一萬人次的民眾。而當國際間發生重大災難時，如尼泊爾大地震，醫院的國際醫療團隊能在一小時內完成上千公斤藥品的裝載，並迅速抵達災區提供醫療援助。這份快速應變的能力，來自一次次的經驗累積，也來自醫護人員的無私奉獻。徐榮源說：「當颱風來襲，大家關心的是颱風假，但我們總是時刻待命，只擔心是否有人因此受傷，甚至喪命。」

台北慈濟醫院國際醫療團隊展現高度行動力，能迅速完成物資整備，投入國內外災難救援與偏鄉義診服務，持續守護生命、回應需求。（圖片提供：台北慈濟醫院）

「在疾病面前，每個人都是弱勢。」趙有誠深深體會，無論是病痛或災難帶來的創傷，醫院能做的不僅僅是治療「病」，更重要的是醫治「人心」與「人生」。這正是醫療應該注入人文精神的最大意義。