疾管署估新冠疫情這時達高峰 專家示警：民眾防疫心態已鬆懈

新冠疫情預計在6月底、7月初達到高峰，並且預計這一波疫情恐釀171萬人染疫。國家衛生研究院群體健康科學研究所所長邱弘毅示警，國人防疫心態已經鬆懈，不只是快篩檢驗執行不再嚴謹，疫苗接種也不積極，政府應該再加強宣導防疫，同時提醒民眾出入醫院、大眾運輸、開會等場所應戴口罩。

Omicron第七波疫情來襲，在4月底開始「流行」，5月底進入「流行期」，疾管署預估6月底、7月初達高峰，屆時單周就診人數上看20萬人，並且預計在8月第二周脫離流行期，單周就診人數會降到2萬人次左右。另，截至6月1日，新冠JN.1疫苗接種率9.12%，65歲以上接種率分別為第一劑18.85%、第二劑1.14%。

邱弘毅說，新冠肺炎現在已經不是第五類法定傳染病，疾病監測鬆綁，連帶民眾做快篩篩檢、防疫等放鬆。然而，新冠感染症狀的不適仍然不容小覷，喉嚨痛、發燒等還是存在，特別是長者、有共病者應該要提高警覺，有高機率演變成重症。

邱弘毅表示，台灣人的防疫心態已經鬆懈，雖然近兩年沒有太嚴重的新冠疫情流行，但新冠病毒傳染力高，長者的疫苗接種率應該至少要有七、八成才夠。今年已經進入流行期，接種疫苗提升保護力已經太慢，下一季的疫苗接種應在開打後，特別是長者、共病、小朋友等應盡速施打。

邱弘毅呼籲，防疫上，政府不只要加強宣導，也應該協助業者提供民眾便於使用快篩，以利民眾及早篩檢確認是否確診、取得抗病毒藥物。他也提醒民眾，進出醫院、搭乘捷運公車，或是開會等密閉空間應該要配戴口罩，父母也應該勤洗手，減少傳染風險。

另外，衛福部醫事司今早與疾管署、地方衛生局、6區緊急醫療應變中心等舉行會議，司長劉越萍說，端午節前就已經提醒各醫療院所留意，避免先前急診壅塞狀況再現，依照目前狀況來看，急診就診數略有增加，但疾管署研判這一波疫情輕症較多，加上近期下雨導致就診人數較少，推估目前急診量能尚可負擔。

衛福部醫事司每日監測急重症醫療量能，數據顯示近一周全國急救責任醫院急診就診人次約每日2萬1683 人，較上周每日2萬1050 人，增加每日633人；全國急救責任醫院加護病床空床數近一周平均為1639 床，顯示急重症量能「尚屬足夠」。