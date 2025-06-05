四年高通膨近尾聲 主計總處預言：下半年物價有望低於2%

主計總處昨天發布5月消費者物價指數（CPI）年增率1.55%，不但跌破通膨警戒線，且創2021年4月、四年多低點，主要原因是油料費、蔬菜及成衣價格都下跌；不過外食費年增率再上升到3.50%，則是15個月以來最高，房租年增率也達2.28%。主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，6月CPI會再縮小，且因國內電價未漲，在國際原物料價格下跌，以及匯率因素造成進口成本下降情況下，下半年物價可望都低於2%，四年來的高通膨可望告一段落。

至於外食費走勢，曹志弘表示，5月外食費年增率3.5%與4月都差不多，主要是廠商考慮營運成本陸續漲價，但今年四月電價未調，且因台幣升值，相關進口商品成本壓力會明顯縮小，研判外食費增幅應不會擴大，且會慢慢縮小，「不過要跌到3%以下，仍需要一點時間」。

主計總處統計，5月CPI較上年同月漲1.55％，其中肉類因端午節上漲4.80%，水果因供給量仍不足，價格漲幅仍高達18.56%，加上房租、掛號費、補習及學習費、汽車保養及修理等費用調升，部分服務費受端午節(如個人照顧服務費饋贈禮金及娛樂服務調漲)所在月份不同影響(上年在6月)。

不過蔬菜受上年4月下旬豪雨基數較高影響，價格下跌10.92％、蛋類下跌13.37％，加上油料費、運輸費、通訊費及成衣等價格下跌，抵銷部分漲幅，因此5月物價年增率下降至1.55%，是2021年4月以來低點，也可看出2021年以來歷經四年的高通膨情勢，略見紓緩。

5月扣除蔬菜水果及能源後的核心CPI年增率為1.61％，已是連續14個月都小於2%，顯示核心物價持續平穩。

展望未來物價走勢，曹志弘表示，5月生產者物價指數（PPI）年跌4.30%，是23個月、近二年低點，主因台幣較去年5月升值7.09%，因此4月以新台幣計價的進口物價也年跌-9.05%，由正轉跌，同樣是23個月最低，若以美元計價則是跌2.60%，這些都有利國內進口成本，也可以大幅縮小廠商漲價壓力。

曹志弘表示，國際重要商品及農工原物料黃小玉價格都是跌，金屬行情也是走跌，且呈兩位數跌幅，主要是美國對等關稅戰影響全球需求。他研判，6月因為天候比較好，且去年端午節是6月，基數高，6月有機會小於5月；至於今年下半年，在電價未漲，原物料價格下跌，且進口物價投入成本低等情況下，CPI年增率至年底可望都小於2%。

不過勞動部即將審議基本工資，曹志弘表示，外食費上漲可能原田包括房租、食材及工資，工資只是一部分，基本工資調升一定會影響外食費走勢，但今年審基本工資是明年起漲，因此明年才會反映。