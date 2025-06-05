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新冠重症死亡率14% 醫：反覆感染促慢性發炎反應

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
專家表示，得過新冠不等於沒事，不管哪一種變異株，重症患者再確診一樣會重症。記者廖靜清／攝影
專家表示，得過新冠不等於沒事，不管哪一種變異株，重症患者再確診一樣會重症。記者廖靜清／攝影

新冠肺炎確診者康復有「無敵星星」，獲得一定的病毒抵抗力？專家表示，得過新冠不等於沒事，而且反覆感染會釋放促發炎物質，讓身體處於慢性發炎狀態。當病毒不斷變異，如果沒有施打疫苗增加保護力，恐增加併發中重症風險。

台灣感染症醫學會理事長張峰義表示，新冠再確診會加重發炎反應，尤其是曾經併發重症的患者，再度感染還是會重症。「因為重症患者的細胞免疫系統本來就不好，不管哪一種變異株，一樣會重症。」他說，千萬不要存僥倖心態，新冠肺炎傳播力高，近期確診案例明顯增幅。

依疾管署監測數據顯示，新冠本土病例已經連續數周上升，張峰義呼籲，免疫力較弱的患者及年長者應提高警覺，目前符合公費抗病毒藥物處方族群保守估計逾全台總人口的20%，但過去部分區域實際處方公費藥物族群卻不足7% ，顯示大眾對於積極治療的意識仍有落差。

「免疫低下族群，常因免疫反應不典型，忽略快篩也錯過最佳治療期。」張峰義說，民眾若有症狀但快篩陰性，仍建議24至48小時再篩一次，亦可運用PCR診斷工具幫助重症高風險族群，並視情況做適當抗病毒藥物治療，把握5日黃金治療期。

新冠衛教大使陳淑芳表示，新冠肺炎的病毒不斷變異，有些人出現不典型症狀，沒發現染疫所以沒有進一步治療，可能留下長新冠後遺症。她分享，身邊親友出現拉肚子、無力倦怠感，經提醒快篩發現陽性，趕快就醫治療才沒有讓病症繼續延燒。

中華民國癌症醫學會國際事務委員會主任委員暨台灣癌症基金會執行長張文震指出，確診新冠對血液腫瘤患者是一大威脅，不僅會打亂癌症治療時程，更可能因免疫力低下，增加重症風險與治療複雜度。他強調，在第一時間控制病毒、快速恢復健康，是爭取寶貴治療窗口的關鍵。

台灣感染管制醫學會王復德理事長說，除了65歲以上長輩、慢性病患者、免疫低下族群，年齡超過50歲或BMI超過27的輕度肥胖者，亦屬新冠重症高風險族群。他提醒，不要輕忽病毒的變異，應維持勤洗手、戴口罩、避免到人潮擁擠地方、依循指引建議施打疫苗，若出現症狀即時就醫，接受適切治療避免疾病惡化。

新冠衛教大使陳淑芳表示，「要篩不要猜，新冠高危要多篩」。記者廖靜清／攝影
新冠衛教大使陳淑芳表示，「要篩不要猜，新冠高危要多篩」。記者廖靜清／攝影

病毒 族群 新冠肺炎

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