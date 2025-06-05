快訊

誤丟財物…男翻找誤觸垃圾壓縮機 慘遭輾魂斷垃圾場

每年省7位數！美企忙躲關稅 與台斷交海島國恐成解方

高中生「最佳辯士」造假丟多校正取資格 醫師父診所聲明曝光

台鐵花東優惠採「實名制」 拒查驗或轉讓車票加罰50％

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵推出「花東會員優惠措施」點數回饋加碼5至8倍，花東會員使用點數購票採「實名制車票」，若拒絕查驗、轉讓車票或非本人使用，將視為無票，需補票並加收50％。聯合報系資料照
台鐵推出「花東會員優惠措施」點數回饋加碼5至8倍，花東會員使用點數購票採「實名制車票」，若拒絕查驗、轉讓車票或非本人使用，將視為無票，需補票並加收50％。聯合報系資料照

台鐵票價將於6月23日上路，為照顧花東地區居民交通需求，首次推出「花東會員優惠措施」，台鐵今天公布說明使用規則，花東會員使用點數購票採「實名制車票」，若拒絕查驗、轉讓車票或非本人使用，將視為無票，需補票並加收50％。

台鐵推出的「花東會員優惠措施」將於6月23日起上路，設籍於花蓮縣或台東縣的會員旅客，可享購票點數倍數回饋優惠。今上午行政院卓榮泰考量花東地區民眾高度仰賴鐵路運輸的需求，指示花東居民點數優惠方案，假日調整為5倍、平日則高達8倍，點數折抵後相當於原票價的95%、92%，照顧花東居民城際運輸的需求。

台鐵今也在官網說明，花東會員平日周一至周四及補班日購票，每50元消費原獲1點，加倍後可獲得8點，相當於票價92折優惠；假日自周五至周日、國定假日及其前1日購票，每50元消費原獲1點，加倍後可獲得5點，相當於票價95折優惠。

針對乘車規定，台鐵指出，花東會員旅客申請「會員點數倍數送」活動後，車票將轉為「實名制車票」，如需更換班次，最晚在票面開車前30分鐘至售票窗口換票。

為確保系統穩定，取票管道目前僅限各車站售票窗口及多功能自動售票機，「台鐵e訂通」App暫不提供行動車票取票及分票服務，台鐵日後更新完成將儘速對外開放。

此外，旅客乘車時也須攜帶身分證件以供查驗，如拒絕查驗、轉讓車票或非本人持票乘車，將視為無票乘車，須補票並加收50%票款，原票回饋點數也將被收回，且不得辦理退票。

行政院 花蓮 票價 實名制車票 台鐵 台東 卓榮泰

延伸閱讀

台鐵花東優惠預算爆增至1.46億 交通部：爭取花東基金

小確幸來了！TPASS優惠延至2029年 台鐵花東補助最高92折

花東居民限定！ 台鐵優惠「加碼5至8倍」票價可折92折抵購便當

大雷雨狂轟台南、高雄 慎防劇烈降雨雷擊

相關新聞

睡一半大吼還動粗...「4大原因」影響 醫曝解決辦法：無須藥物

57歲林姓男子最近常在睡夢中大吼大叫、拳打腳踢，枕邊人受災殃，甚至滾下床，被嚇到分房睡，不過，林男對於睡夢中的「暴力」行...

只付外送平台費！超狂幸運兒僅花3元 中200萬發票特獎

財政部賦稅署今天公布3-4期統一發票中獎清冊，千萬特別獎及200萬元特獎分別開出15張、19張，其中兩名幸運兒都只花了8...

14縣市發布豪雨特報 大雨持續下到入夜

中央氣象署今下午4時35分發布豪雨特報，影響時間持續到入夜，豪雨警戒縣市包含台中市山區、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山...

台鐵花東優惠預算爆增至1.46億 交通部：爭取花東基金

凍漲30年的台鐵票價將於23日漲價，平均漲幅26.8％，引發平花東的反彈，台鐵推出「花東會員優惠措施」，原規畫點數加倍3...

5月物價年增率跌至1.55%「逾四年低點」 外食費卻飆15個月最高

主計總處今天發布5月消費者物價指數（CPI）年增率1.55%，不但跌破通膨警戒線，且創2021年4月、四年多低點；不過外...

每天都來一杯？ 營養師揭「早餐飲料熱量糖分」：喝它等於一份小薯

一日之計在於晨，用美味的早餐開啟美好的一天是再幸福不過的事了！不過俗話說「早餐吃得好」，一天的第一餐很重要。營養師高敏敏在臉書發文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。