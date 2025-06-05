台鐵花東優惠採「實名制」 拒查驗或轉讓車票加罰50％

台鐵新票價將於6月23日上路，為照顧花東地區居民交通需求，首次推出「花東會員優惠措施」，台鐵今天公布說明使用規則，花東會員使用點數購票採「實名制車票」，若拒絕查驗、轉讓車票或非本人使用，將視為無票，需補票並加收50％。

台鐵推出的「花東會員優惠措施」將於6月23日起上路，設籍於花蓮縣或台東縣的會員旅客，可享購票點數倍數回饋優惠。今上午行政院長卓榮泰考量花東地區民眾高度仰賴鐵路運輸的需求，指示花東居民點數優惠方案，假日調整為5倍、平日則高達8倍，點數折抵後相當於原票價的95%、92%，照顧花東居民城際運輸的需求。

台鐵今也在官網說明，花東會員平日周一至周四及補班日購票，每50元消費原獲1點，加倍後可獲得8點，相當於票價92折優惠；假日自周五至周日、國定假日及其前1日購票，每50元消費原獲1點，加倍後可獲得5點，相當於票價95折優惠。

針對乘車規定，台鐵指出，花東會員旅客申請「會員點數倍數送」活動後，車票將轉為「實名制車票」，如需更換班次，最晚在票面開車前30分鐘至售票窗口換票。

為確保系統穩定，取票管道目前僅限各車站售票窗口及多功能自動售票機，「台鐵e訂通」App暫不提供行動車票取票及分票服務，台鐵日後更新完成將儘速對外開放。

此外，旅客乘車時也須攜帶身分證件以供查驗，如拒絕查驗、轉讓車票或非本人持票乘車，將視為無票乘車，須補票並加收50%票款，原票回饋點數也將被收回，且不得辦理退票。