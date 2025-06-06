KEEP WALKING夢想資助計畫揭曉第21屆得主，徵件創七年新高再掀永續行動熱潮

全球知名烈酒領導商帝亞吉歐（DIAGEO）每年舉辦「KEEP WALKING 夢想資助計畫」，鼓勵台灣民眾用夢想實踐改變。今年邁入第 21 屆，昨日舉行頒獎典禮，正式揭曉 10 位全新夢想得主。

「21」不只是屆數，更象徵著「21 克靈魂的重量」，期待參與者讓渺小的個體發揮廣大的影響力。本屆以「舉起夢想之重・邁出永續之路」為主軸，從 2024 年 10 月展開徵件，獲得熱烈迴響，徵件數再創 7 年來新高，顯示社會大眾對永續行動的高度關注與渴望參與。

第 21 屆 KEEP WALKING 夢想資助計畫得主揭曉！10位得主（後排）與授獎嘉賓（前排）。 圖／KEEP WALKING 夢想資助計畫 提供

第 21 屆 KEEP WALKING 夢想資助計畫圓滿落幕，帝亞吉歐總經理鼓勵 10 位得主共同邁出永續之路

根據聯合國開發計畫署（UNDP）2024 年的調查，全球近 74% 受訪者相信「個人行動對推動永續發展至關重要」。KEEP WALKING 夢想資助計畫正是這樣的平台，以永續為核心，鼓勵全民透過具體行動實踐永續理念。

帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎（Ted Liang）表示：「今年的得主不僅勇於舉起夢想的重量，更可貴的是有得主曾投件 2 次、甚至 6 次，但始終不放棄、不斷優化個人提案內容，這就是我們心目中 KEEP WALKING 精神。」巧妙呼應本屆主題，並呼籲得獎者透過計畫的豐富資源、網絡與獎金支持，在夢想的路上都能走得更遠，走得更穩。

自 2003 年起跑以來，KEEP WALKING 夢想資助計畫已投入逾 2 億元資金，支持 236 個夢想起飛，迄今已是全台規模最大、影響最深的圓夢平台。

帝亞吉歐總經理梁殷禎鼓勵在場的夢想家「勇敢舉起夢想之重，邁出屬於自己的永續之路」。 圖／KEEP WALKING 夢想資助計畫 提供

徵件數連續兩年創新高，寫下近七屆新高！「優質教育」與「良好工作及經濟成長」成最受關注議題

本屆徵件總數逼近 600 件，連續兩年刷新紀錄。評審團從中選出 10 位得主，涵蓋三大永續類別：5 位社會永續、4 位經濟永續、1 位環境永續。回應的聯合國永續發展目標（UN Sustainable Development Goals, SDGs）廣泛，其中「優質教育」（SDG 4）與「良好工作及經濟成長」（SDG 8）尤其受到關注，各有 3 位得主入選。

聚焦優質教育的提案中，林哲宇以「永續教師生態圈」結合教學與桌遊設計，提升師生對永續議題的感知與行動力；許芯瑋推動「小日常・大冒險」，讓親子從日常中探索公共議題；賴予亭則發起「百職築夢計畫」，帶領偏鄉孩童體驗多元職涯，幫助他們看見未來的可能。

在「良好工作及經濟成長」的面向，陳信如透過「真礙自媒體」為身心障礙者培力技能，協助其建立自媒體收入來源；王一帆聚焦檳榔園的地景轉化，推動「1% 國土翻轉計畫」，示範永續農業與青年返鄉可能性；來自都蘭部落的許震詮則創建「共享酒廠」，打造結合釀酒文化與部落培力的社區經濟模式；官安妮以「同心共照」培育外籍看護工照顧與語言能力，改善長照現場，也透過回應 SDG 10「減少不平等」來實踐經濟永續。

10 位 KEEP WALKING 夢想資助計畫全新得主（後排）與受獎嘉賓暨評審成員（前排）。 圖／KEEP WALKING 夢想資助計畫 提供

其他的獲獎提案也展現多元關注：湯淨為歷來首位關注性別平等（SDG 5）的得主，計畫透過敘事與行動劇陪伴性暴力倖存者走出創傷；陳治圩推動 CPR 與 AED 教育，強化基層急救知識，以行動守護健康與福祉（SDG 3）；黃之揚則計畫成立「海洋守望相助隊」，號召青年與居民守護海岸線生態，是本屆唯一入選的環境永續提案。

夢想資助學院串連中央與地方，攜手兩大 NGO 擴大培訓學生、東南亞移工與新住民餐飲人才

此外，「KEEP WALKING 夢想資助學院」今年也展現積極的成果。該學院自 2022 年起推動，已深入 12 所大專院校、培育近 2,500 位餐飲科學生，今年更舉辦 5 場業師課程，為技職教育注入實務能量。

而在今年，學院更攜手臺北市青年局與非營利組織 One-Forty，透過涵蓋文化認同、語言溝通、東南亞食材應用與理財課程的培力設計，支持百位東南亞移工與新住民融入餐飲市場，提升社會參與與就業競爭力，體現企業社會責任的多元實踐。

本屆的 10 位全新得主，透過夢想回應社會、經濟與環境等三大面向的永續議題。 圖／KEEP WALKING 夢想資助計畫 提供

國發會副主委高仙桂特地出席，讚許夢想家們以人為本的精神，為台灣注入經濟與永續的動能。 圖／KEEP WALKING 夢想資助計畫 提供

國發會副主委肯定夢想資助計畫體現地方創生價值，李應平執行長、北市府研考會主委殷瑋也讚許夢想提案多元深刻！

頒獎典禮也特別邀請到國家發展委員會副主任委員高仙桂蒞臨致詞。她表示：「KEEP WALKING 夢想資助計畫不只是培育夢想，更展現出以人為本、從在地需求出發的精神。」她進一步指出，永續的成功仰賴兩大關鍵：全民參與與永續共識，而這些精神在得主們的行動中都清楚體現，為台灣注入新的文化與經濟動能。此外，她也分享國發會積極推動地方創生行動計畫、以及青年百億海外圓夢基金等資源，期盼未來能與更多民間力量攜手，打造更包容、更均衡的永續未來。

本屆評審代表、台灣好基金會執行長李應平肯定 KEEP WALKING 夢想資助計畫多年來的努力，成功讓永續理念轉化為多元而深刻的社會創新行動。 圖／KEEP WALKING 夢想資助計畫 提供

台灣好基金會執行長李應平則是第二度擔任 KEEP WALKING 夢想資助計畫的評審，她在致詞中提到這是令人感動且充滿希望的計畫。來自不同背景的夢想者透過實際行動，讓永續在生活中落地實踐，「這是一條不容易的路。但我也看見越來越多人願意踏上這條路，讓這條路越走越寬、越走越有力量。」她也肯定本計畫多年來的努力，成功讓永續理念發酵，轉化為多元而深刻的社會創新行動。

首次參與決審的臺北市政府研究發展考核委員會主任委員殷瑋也表示：「這些夢想家不只是得獎者，更是夢想實踐家。」肯定得主們透過夢想提案，化永續的理念為現實改變的契機。

詳細活動內容，歡迎瀏覽「KEEP WALKING 夢想資助計畫」活動官方網站，並按讚追蹤臉書粉專隨時瞭解活動最新動態：https://www.facebook.com/KeepWalkingFund。或電洽 02-2700-3665（KEEP WALKING夢想資助計畫專案小組）或email至客服信箱：keepwalking.taiwan@impacthub.net 詢問。