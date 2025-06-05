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14縣市發布豪雨特報 大雨持續下到入夜

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
對流雲系發展旺盛，中央氣象署今下午4時35分發布豪雨特報，影響時間持續到入夜。聯合報系資料照
對流雲系發展旺盛，中央氣象署今下午4時35分發布豪雨特報，影響時間持續到入夜。聯合報系資料照

中央氣象署今下午4時35分發布豪雨特報，影響時間持續到入夜，豪雨警戒縣市包含台中市山區、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區；大雨警戒縣市包含新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（5）日台中市、南投縣、高雄市、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，新北以南地區有局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

豪雨 氣象署 強降雨

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