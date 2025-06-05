台電減煤多！彭啓明澄清「中火空汙未超標」：空品未變壞

台中市長盧秀燕昨點名環境部長彭啓明要大家別說用肺發電，但「中南部都在用肺發電」，怒嗆中央無能。對此，彭啓明今受訪說，台中這幾年空氣品質越來越好，台電減煤減很多，然台中其他汙染源增加不少，因此空汙改善須多管齊下。對於近日中火爭議，他也指出環境部嚴格監督，中火未空汙超標，附近空氣品質也沒有變糟。

彭啓明今參加台灣首座「循環再設計中心」開幕式，受訪時被問及中火爭議，他說中火的每一根煙囪都有量測排放量，數據也會即時傳送到他的手機APP，環境部嚴格監督空汙，若超標一定裁罰，目前中火都合乎法令規範。至於中火使用執照許可爭議，他說這屬於台中市府與台電間的溝通，環境部尊重。

彭啓明強調，環境部絕對會嚴格監督台電，不能造成空汙超標，目前並未超標，中火附近的空氣品質也沒有因此變壞。他還說，過去10年台中的空氣品質越來越好，PM2.5的年平均濃度降到12.7μg/m3，比全國平均值12.8還好，其中與台電減煤很多有關。

不過，彭啓明說，台中的其中汙染源也增加很多，因此空汙的改善必須多管齊下，不會只針定一個固定汙染源，畢竟生活上還有很多其他汙染源會造成民眾敏感，因此環境部會嚴格監督，且也不會單純從排放量來看，而是從健康角度保障國人。