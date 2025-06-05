只付外送平台費！超狂幸運兒僅花3元 中200萬發票特獎

財政部賦稅署今天公布3-4期統一發票中獎清冊，千萬特別獎及200萬元特獎分別開出15張、19張，其中兩名幸運兒都只花了8元就中了千萬特別獎，分別是付給foodpanda的平台費、在台中市北屯區崇德八路1段366、368號的全聯社買報紙。

200萬元特獎中獎人中，也有一人是付給foodpanda平台費，而且只花3元。

賦稅署官員說，3-4月期統一發票中獎號碼已於114年5月25日下午開出，特別獎獎金（下同）1000萬元中獎號碼為64557267，特獎獎金200萬元中獎號碼為64808075，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票，可兌領特別獎及特獎之中獎發票分別為15張及19張。

官員提醒，3-4月期中獎統一發票領獎期間為6月6日至9月5日，中獎人於該期間內至兌獎據點及領獎時間領獎。使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎APP只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。各獎別領獎據點及提供服務時間彙整如附表。

賦稅署說明，民眾使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯者，除可對統一發票號碼獎中獎號碼，亦可對雲端發票專屬獎號碼，有雙重對獎機會，如同時對中統一發票號碼獎號碼及雲端發票專屬獎號碼者，僅能領取1個獎項。