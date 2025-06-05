台鐵花東優惠預算爆增至1.46億 交通部：爭取花東基金

凍漲30年的台鐵票價將於23日漲價，平均漲幅26.8％，引發平花東的反彈，台鐵推出「花東會員優惠措施」，原規畫點數加倍3或5倍，行政院及交通部今宣布加碼5至8倍，但預算也從8000萬暴增至1.46億元。交通部長陳世凱表示，考量0403地震重創花東鐵公路廊才會給予優惠，未來會向行政院國發會爭取以花東基金來協助。

台鐵推出的「花東會員優惠措施」將於6月23日起上路，設籍花蓮或台東民眾可享購票點數倍數回饋優惠。今上午行政院長卓榮泰考量花東地區民眾高度仰賴鐵路運輸的需求，指示花東居民點數優惠方案，假日調整為5倍、平日則高達8倍，點數折抵後相當於原票價的95%、92%，照顧花東居民城際運輸的需求。

交通部長陳世凱今下午說明114年6月份道安會報，會後接受聯訪時表示，台灣各地民眾票價計算模式都一樣，會推出花東會員優惠措施，是考量0403地震重創花東鐵公路廊，影響花東民眾權益，因此才首度推出優惠措施，原先規畫3至5倍，今天行政院長卓榮泰只是要加碼到5至8倍，減少花東鄉親的負擔。

預算部分，陳世凱指出，原先規畫花東會員優惠加倍3至5倍，其預算為8000萬元，加碼到5至8倍的話，預算增加至1.46億元，這筆預算未來會向行政院國發會爭取以花東基金來協助，不要讓補貼或優惠成為台鐵的負擔。

但有花東民眾反映希望直接降價，而非點數優惠。花蓮縣長徐榛蔚今也表示，花蓮震後交通不穩定，又面臨台鐵調漲票價，北花來回上千元，根本就是官逼民反，考慮爭取花東永續發展基金補貼；另外，台鐵祭出花東會員優惠後，其他縣市如宜蘭縣、屏東縣的民意代表也盼爭取優惠。

對此，陳世凱說，確實優惠措施發布後，會有各地期待及壓力。這次首度推出花東會員優惠措施是與台鐵溝通協調後才會規畫的方案，感謝在地民意代表的建議，目前規畫就是這樣，未來希望北迴線路廊能愈來愈穩定，待交通狀況穩定，是否取消花東優惠再滾動檢討。