新冠疫苗接種間隔縮短 下周三適用！76萬人可公費接種

新冠疫情高峰襲來，為增加民眾保護力，衛福部疾管署再度放寬高危險族新冠疫苗接種，從與前一劑接種6個月放寬成間隔2個月，因應疫情升溫、旅遊等特殊情況。疾管署發言人羅一鈞說，下周三開始實施，預估有76萬人符合資格可以接種第二劑新冠JN.1疫苗。

先前衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）已參考美國CDC建議，提供65歲以上長者、55至64歲原住民、出生滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者等感染後易發生重症或死亡的高風險族群，在與第一劑間隔6個月後可打第二劑。

羅一鈞說，近期接到許多高風險族群、長照機構詢問，間隔接近但未滿6個月能不能打第2劑等需求，經疾管署提案諮詢ACIP，決議依先前訂定的彈性，因應此波疫情升溫，自今(2025)年6月11日起將該3類對象第2劑新冠JN.1疫苗之接種間隔建議，調整為與前1劑新冠JN.1疫苗間隔至少2個月、60天，將在6月11日起實施適用。

羅一鈞表示，65歲以上XBB疫苗第一劑對新冠住院的保護力，在接種後59天內為53%，60至119天降到38%，120至179天降到19%，180天以上算不具住院保護力。因此原本採取間隔6個月後接種，是較嚴謹做法，適用在疫情低情境；若為間隔2個月則是從寬，適用疫情升溫下、減少長者因疫苗第一劑保護力衰退而因新冠住院的可能，以上決策都有過去疫苗保護力的資料當依據。

目前疫苗仍有庫存約301萬劑，羅一鈞指出，預估下周三實施時，約有76萬人符合接種資格，可打新冠JN.1疫苗條件。

免疫不全以及免疫力低下患者包括，目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者、器官移植患者/幹細胞移植患者、中度/嚴重先天性免疫不全患者、洗腎患者、人類免疫缺乏病毒感染患者、目前正使用高度免疫抑制藥物者、過去6個月內接受化學治療或放射線治療者，以及其他經醫師評估有免疫不全或免疫力低下者。

羅一鈞說，國內新冠JN.1疫苗上周接種約6.9萬人，為前一周4.1萬人的1.7倍，創今年來單周新高；疾管署已於今日配送約13萬劑疫苗，以因應民眾接種需求。請年齡滿6個月以上且尚未接種民眾儘早接種。此外，也提醒民眾持續做好自我防護措施，勤洗手、自主戴口罩、生病在家休息，保護自己及家人健康。