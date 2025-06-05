「西遊台灣水淹成龍」氣候教育影片 環境部今移師雲林首映

因應極端氣候，環境部以「海平面下聚落」的雲林縣口湖鄉成龍村，遭受海水倒灌重大災難，以及如何將成龍濕地發展成為國內因應氣候變遷最佳教育場域的歷程，拍攝成「西遊台灣水淹成龍」教育影片，今天雲林首映，成龍國小師生全數參加，這部以布袋戲和實景手法拍攝的影片饒富趣味和教義，將在全國各校播放宣導。

觀樹教育基金會及義美環境保護基金會結合在地「聲五洲」掌中劇團拍攝「西遊台灣水淹成龍」影片，以偶劇童趣介紹氣候變遷帶來的衝擊及因應調適方法，選在今天世界環境日於雲林鎮南國小教師研習中心首映，雲林縣府、成龍社區發展協會、成龍國小等單位應邀觀賞。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀指出，面對氣候變遷挑戰，「減緩與調適」成為兩大重要議議，為讓民眾了解「調適」的重要，影片特選擇低於海平面57公分發展成為因應氣候變遷教育示範場域的口湖鄉成龍溼地，作為拍攝地點。

蔡玲儀說，成龍溼地原是農田，因長期抽水地層下陷，1986年起幾次颱風爆發海水倒灌，農地廢耕，2005年被以「生態休耕」保留為濕地，2009年透過觀樹教育基金會推動生態復育與社區文化再造成果斐然，獲國家永續發展獎，成龍濕地並獲列國家重要濕地。

觀樹基金會並引進藝術家，建造俗稱「躼腳厝」的高腳屋綠建築與水共生，作為易淹水地層下陷區的示範屋及濕地環境教育基地，展示成龍溼地人與環境的關係，以及發展生態養殖過程和故事。

她說，去年環境部與國科會發布「國家氣候變遷科學報告」，指全球暖化2度C，台灣灣海平面將上升約34.5公分，因此期以「成龍經驗」作為因應氣候變遷調適與提升韌性的示範場域，將來也將成龍成功案例納入國家調適計畫。

影片以西遊記人物為主，搭配在地逗趣搞笑的「蚵仔嫂」、國際藝術家「喬治」串場，描述全球暖化已不可逆，連孫悟空借鐵扇公主芭扇也無力回天，從淹水災難到高腳屋，闡釋與水共生「調適」的重要。