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5月物價年增率跌至1.55%「逾四年低點」 外食費卻飆15個月最高

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
5月水果漲價仍高，但蔬菜已回跌，5月CPI年增率跌四年低點。本報資料照片
5月水果漲價仍高，但蔬菜已回跌，5月CPI年增率跌四年低點。本報資料照片

主計總處今天發布5月消費者物價指數CPI）年增率1.55%，不但跌破通膨警戒線，且創2021年4月、四年多低點；不過外食費年增率再上升到3.50%，則是15個月以來最高，房租年增率也達2.28%。主計總處表示，CPI年增率因油料費、蔬菜及成衣價格下跌，但房租及外食費上升，則因本月適逢端午節，部分服務費饋贈禮金而呈暫時性上漲。

主計總處統計，5月CPI較上年同月漲1.55％，其中肉類因端午節上漲4.80%，水果漲幅仍高達18.56%，因此外食費也持續上漲。

此外，加上房租、掛號費、補習及學習費、汽車保養及修理等費用調升，與部分服務費受端午節(如個人照顧服務費饋贈禮金及娛樂服務調漲)所在月份不同影響(上年在6月)，但蔬菜、蛋類、油料費、運輸費、通訊費及成衣等價格下跌，抵銷部分漲幅。

扣除蔬菜水果及能源後的核心CPI年增率為1.61％。

七大類中上漲幅度最大者仍以食物類上漲3.09％最高，主因水果供量較少，價格上漲 18.56％，肉類、外食費亦漲 4.80％及3.50％，惟蛋類下跌13.37％，蔬菜受上年4月下旬豪雨基數較高影響，價格下跌10.92％，抵銷部分漲幅。此外，5月高齡者CPI年增率也跌至1.56%。

通膨 端午節 消費者 指數 外食 CPI

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