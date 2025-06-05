世界環境日台南響應終結塑膠汙染 啟動無塑生活接力賽

今天是世界環境日，主題「終結塑膠汙染」，活圈」，串聯市場、南市環保局積極響應並推動「無塑生夜市、超市及循環袋共享行動，實踐源頭減量，打造永續生活環境。參與活動就能享優惠或獲贈品，心動不如行動。

南市環保局表示，去年起推動「無塑生活圈」系列行動以來，多數店家反映，民眾自備容器與購物袋的比例明顯提升，顯示對無塑生活的理念已逐漸產生認同。今年活動延續並擴大參與通路，本周起推出3場接力式減塑行動，凡自備購物袋、容器，6月6日至開元、下營市場無塑消費送衛生紙，6月8日至小北觀光夜市無塑消費，加碼折10元，6月10日至南市及官田區農會超市購買裸賣蔬果加送衛生紙。

環保局指出，從今年5月起，北區開元市場、下營區下營市場共有59家攤商響應減塑，給予自備購物袋或容器消費享折扣或加量優惠，今年加入了新夥伴小北觀光夜市，同樣有36各店家提供減塑優惠，三處加起來單月響應超過一千人次，展現市民在減塑行動上行動力十足。

為鼓勵市民減少使用一次性塑膠袋，全市設有212個循環袋取用點，紙袋清潔再利用已超過1萬1000個。目前也和五金行、寶雅、全聯等洽談合作，希望擴大取用便利性。更多活動資訊與參與店家名單，歡迎至「資源回收全民動起來」網站查詢。