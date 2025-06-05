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內政部盤點全台防災公園 作強震與颱風避難基地

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
民眾透過手機APP就能查詢最近的防災公園。內政部提供
民眾透過手機APP就能查詢最近的防災公園。內政部提供

當災難發生時，公園不再只是休閒地點，也將成為關鍵的避難與救援據點。內政部5日表示，為提升全國防災韌性，正與縣市政府聯手盤點具避難收容功能的防災公園，並強化其水電供應、污水處理、直升機起降等基礎設施。這些空間未來不只能當作災民收容處所，也可用於緊急救援與災後重建，協助維持社會運作。

內政部今日舉辦部務會報後記者會指出，台灣地震與颱風頻繁，防災規劃不能只集中於都會區，更要依據地方發展情形，設計符合在地需求的避難空間，例如在偏遠地區考量道路中斷風險，規劃空投補給與醫療後送方案，也參考日本經驗，推動以縣市為單位的區域防災聯防機制，並整合公園、學校與大型公共場域的功能。

國土管理署與消防署也統整目前防災公園盤點情形，並運用「智慧國土」累積的地理與設施資料，加值應用於警政、消防、交通等部門，例如，管線資料庫與圖資的串聯，可協助規劃救援動線、緊急設施配置，並在災後重建中發揮關鍵作用。

在資源整合方面，目前內政部已完成與警政署、衛福部、經濟部及各地方政府的資料串接，民眾可透過「全民防災ｅ點通」網站及「消防防災e點通」APP，即時查詢防空避難所、室內收容處所、救濟站與民生必需品配售站等避難資訊，未來也將納入防災公園點位，提高災時避難引導效率。

內政部說，提升國家災防量能不只靠政府努力，也需要地方政府、社會團體與民眾共同參與，平時養成自助與互助的能力，才能在面對災害時更有韌性，降低人員傷亡與財產損失。

日本 地方政府 內政部

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