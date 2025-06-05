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降低山林迷途 林保署建1381處手機可通訊點標示

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
能高越嶺道上的手機可通訊點標示。圖/林業保育署提供
能高越嶺道上的手機可通訊點標示。圖/林業保育署提供

登山人口、山域事故案件皆逐年成長，農業部林業及自然保育署針對最多的迷途及創傷類山域事故，完成建置簡易路標資訊3420面、手機可通訊點標示1381處，以科技手段降低迷途風險，不僅可方便山友回報行程，更可做為緊急呼救點位，打造山林安全網。

林業保育署表示，台灣山林面積廣袤，提升登山安全需要政府與民間共同努力。林業保育署與國家通訊傳播委員會、數位發展部以及民間各家電信業者通力合作，盤點熱門登山路線改善山區通訊品質，民間電信業者不畏艱辛深入山林測量手機通訊狀況，設置可通訊點標示，目前已完成1381處，期能逐步驅散山區通訊迷霧，以科技手段降低迷途風險，不僅可方便山友回報行程，更可做為緊急呼救點位守護山友安全。

另為提升登山指引標示，林業保育署與民間登山團體合作建置簡易路標，有別傳統登山路條，簡易路標以每100公尺設置1面為原則，牌面內容簡單易懂，清楚標示路線名稱、起終點、里程距離及坐標等資訊，目前已設置3420面，每年更將安排專人更新維護，提供登山者值得信賴的登山指引。

通訊點及簡易路標資訊已更新於政府資料開放平台及魯地圖，也可於眾多登山APP如山林日誌、綠野遊蹤、蛙弟等，即時獲得通訊及簡易路標等點位完整資訊。

林業保育署簡易路標資訊下載連結：https://www.forest.gov.tw/0004548/0075650

林業保育署手機可通訊點資訊下載連結：https://www.forest.gov.tw/0004548/0073591

風險 電信業 農業部 山友 地圖

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