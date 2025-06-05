他有帶病基因遭拒保 基因檢測應用恐引新歧視風險

基因檢測倫理問題浮上檯面，國內已出現帶病基因健康人遭拒保的案例。專家指出，就業、保險等應用倫理問題分散在各相關法規，也無統一標準規範告知疾病風險對象、範圍等，暫由各醫事單位自行決定，因此呼籲優先由專業醫療團體建立指引，若現行法規無法因應科技發展，則應考慮制定專法。

花蓮慈濟醫院顧問張建國指出，隨著全基因定序（WGS）成本降低、技術成熟，歐美已將其納入新生兒常規篩檢，透過終身僅一次的基因檢測，掌握個體的先天與後天遺傳風險。未來台灣也可能比照辦理，以WGS取代現行多項繁複篩檢項目。

現行法規分散 缺乏整合性規範

目前基因檢測的主管法規「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」（簡稱「特管辦法」），僅針對檢測本身進行規範。至於基因資訊在就業、保險等領域的應用，則分別散見於職業安全衛生法、就業服務法、個人資料保護法等，不僅缺乏統一標準，也未充分保障受檢者權益。

以就業為例，目前勞動法並未明文禁止雇主要求勞工接受基因檢測或取得基因資訊。台大醫院倫理中心主任蔡甫昌表示，合理應用基因資料有助分配合適職務、預防職災，但也恐產生誤用與歧視風險，例如B型肝炎帶因者可能無法從事與肝毒性有機溶劑相關工作，有心肌梗塞風險者被限制擔任公車司機等須確保公共安全的職務。

現行保險法也未禁止保險業者蒐集、使用被保險人基因資料，且依據金管會「人身保險示範條款」，保險公司可要求民眾揭露二年內基因檢測的結果。對未如實申報者，保險金請求恐遭拒。蔡甫昌指出，雖相較於以商業保險為主的美國，商保依基因檢測拒保造成的影響，在台灣全民健保制度下相對有限，但仍需防範遺傳歧視。

告知標準未明 醫療實務操作不一

基因檢測同時涉及何時、如何告知受試者或其親屬、伴侶相關風險的倫理爭議。張建國舉例，臨床上新生兒篩檢若發現短期內必然發病的病變，即便無治療方式，也會及早告知家屬以利準備，其他潛在風險資訊則傾向延後告知，避免過度心理負擔。然而，目前缺乏正式法律規範發病機率及年齡層的告知標準，不同醫師可能依據個人判斷而有不同處置方式。

蔡甫昌補充，台大醫院於次世代定序（NGS）前，會與受試者詳細討論檢測可能發現的偶發性或重要性不明的基因變異，以確保風險管理與心理承受度之平衡。

建立倫理準則與專責法規 刻不容緩

基因篩檢技術日新月異，張建國認為，早期癌症篩檢、RNA定序等技術將逐步導入台灣，成為檢測新趨勢，建議盡速建立具體法律規範與倫理準則，並定期檢視調整，以因應醫療技術滾動發展。

蔡甫昌則主張，若立法過度細化基因檢測告知與應用情境，恐阻礙臨床研究與彈性操作，應先由醫界自律制定通用準則，逐步強化現行法規，再視未來發展需要制定專法。