快訊

民視爆職場霸凌！主管情緒失控砸椅下屬「手受傷濺血」 公司回應了

外國旅客看病落跑「拖欠醫藥費」 日政府擬要求入境前參加商業保險

聽新聞
0:00 / 0:00

今年首季交安...台南死83人「全台最多」 行人死亡數也增

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今年第一季台南整年死亡數為83人，與2024年相比增加21人，為全台整體死亡數最高的縣市。記者胡瑞玲／攝影
今年第一季台南整年死亡數為83人，與2024年相比增加21人，為全台整體死亡數最高的縣市。記者胡瑞玲／攝影

交通部今公布2025年1至3月道路交通安全情況，今年第一季台南整年死亡數為83人，與2024年相比增加21人，為全台整體死亡數最高的縣市；行人死亡數部分，台中市17人居冠，其次為新北市與高雄市11人，台北市7人；另外，今年1至4月A1事故，整體死亡數雖比去年少創新低，但行人死亡數卻增加4人，增幅5.6％。

根據交通部統計，今年1至3月道路交通事故9萬9519件，相比去年同期增加2054件，增幅2.1％；受傷人數13萬2322人，比去年同期增加1929人，增幅1.5％；30日死亡人數706人，比去年同期減少72人，減幅9.3％。

各縣市今年1至3月整體死亡人數統計，台中市17人居冠，與2024年相比增加21人、其次為高雄市78人、台中市74人排名第三，另外，新北市整體死亡人數相比2024年雖減少9人，但今年死亡數仍高達55人。

各縣市行人死亡人數部分，台中市55人最多，較2023年增加8人；其次為新北市42人，較2023年減少5人。台南市、高雄市均為33人，較2023年各增加5人及4人。

今年1至3月A1事故部分，整體死亡人數546人，與2024年同期相比減少23人，減幅4％；但行人死亡人數高達75人，與2024年同期增加4人，增幅5.6％，

交通部長陳世凱表示，不管是創下好的紀錄，還是往不好的方向走，交通部都戰戰兢兢。A1事故數據部分確實較讓人擔心，會與死亡數較高的地方縣市溝通；修法部分，包含無照駕駛、汽車不停讓加重懲處部分，6月底送行政院審查，希望速度會加快。

交通部路政及道安司長黃運貴說，整體來看確實行人死亡部分以高齡行人占多數，而運具來說則是機車占比較高，每個縣市發生A1事故時都會了解原因並提出解方。

交通部長陳世凱出身於台中市，但台中市交通事故居高不下，近年行人死亡數都列居高位，對此，陳世凱說，這幾個月整體交通數據有較好的趨勢，都有與各地方政府透過溝通及合作。

對於台中交通部分，陳世凱說，內政部也有補助其路口改善，工程面有積極進行，但數字仍偏高，交通部會與台中市溝通，也會做更深的研討，並請路政司研議、討論為何台中行人死亡率偏高。

死亡率 交通部長

延伸閱讀

交長陳世凱拍板 高鐵、高捷左營站連通道明年3月動工

影／視察端午節疏運 陳世凱：交通路況整合到民眾最熟悉的1968發布

難度增加！汽機車考照筆試「取消是非題、選擇題加嚴」 2026年上路

回響／僑外生補客運駕駛人力？交長陳世凱改口：本國人優先

相關新聞

禁摸錢又摸食物⋯原昨起實施 今轉彎：輔導至攤商接受

衛福部食藥署昨公告修正「食品良好衛生規範準則」，新制要求攤商不可先碰錢再碰食物，違者開罰至少6萬，原宣布立即上路，但許多...

健保總額明年高推估出爐 邱泰源：基本上不會調漲保費

衛福部昨公布明年健保總額成長範圍，低推估為2.942%、高推估為5.5%。高推估數值為2018年以來新高，且與去年相同。...

台中榮總寫全球記錄！同步完成移植腎切除及不同血型活體腎移植

台中榮總醫療團隊今表示，日前歷經6小時的達文西手術，為61歲古姓女士同步完成移植腎切除及不同血型活體腎移植手術。經檢視歷...

鋒面雲帶不時有弱弱渦旋 鄭明典：強降雨機率提高

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，新竹以南地區有局部大雨發生的機率。中央氣象署預報員官欣平表示，今天午後雨勢還是會比較...

菠菜豆腐湯會導致腎結石？ 醫師破解迷思：反而更安全

許多人擔心菠菜豆腐湯會引發腎結石，因為認為「草酸＋鈣」的組合特別危險。

14縣市發布豪雨特報 大雨持續下到入夜

中央氣象署今下午4時35分發布豪雨特報，影響時間持續到入夜，豪雨警戒縣市包含台中市山區、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。