今年首季交安...台南死83人「全台最多」 行人死亡數也增

交通部今公布2025年1至3月道路交通安全情況，今年第一季台南整年死亡數為83人，與2024年相比增加21人，為全台整體死亡數最高的縣市；行人死亡數部分，台中市17人居冠，其次為新北市與高雄市11人，台北市7人；另外，今年1至4月A1事故，整體死亡數雖比去年少創新低，但行人死亡數卻增加4人，增幅5.6％。

根據交通部統計，今年1至3月道路交通事故9萬9519件，相比去年同期增加2054件，增幅2.1％；受傷人數13萬2322人，比去年同期增加1929人，增幅1.5％；30日死亡人數706人，比去年同期減少72人，減幅9.3％。

各縣市今年1至3月整體死亡人數統計，台中市17人居冠，與2024年相比增加21人、其次為高雄市78人、台中市74人排名第三，另外，新北市整體死亡人數相比2024年雖減少9人，但今年死亡數仍高達55人。

各縣市行人死亡人數部分，台中市55人最多，較2023年增加8人；其次為新北市42人，較2023年減少5人。台南市、高雄市均為33人，較2023年各增加5人及4人。

今年1至3月A1事故部分，整體死亡人數546人，與2024年同期相比減少23人，減幅4％；但行人死亡人數高達75人，與2024年同期增加4人，增幅5.6％，

交通部長陳世凱表示，不管是創下好的紀錄，還是往不好的方向走，交通部都戰戰兢兢。A1事故數據部分確實較讓人擔心，會與死亡數較高的地方縣市溝通；修法部分，包含無照駕駛、汽車不停讓加重懲處部分，6月底送行政院審查，希望速度會加快。

交通部路政及道安司長黃運貴說，整體來看確實行人死亡部分以高齡行人占多數，而運具來說則是機車占比較高，每個縣市發生A1事故時都會了解原因並提出解方。

交通部長陳世凱出身於台中市，但台中市交通事故居高不下，近年行人死亡數都列居高位，對此，陳世凱說，這幾個月整體交通數據有較好的趨勢，都有與各地方政府透過溝通及合作。

對於台中交通部分，陳世凱說，內政部也有補助其路口改善，工程面有積極進行，但數字仍偏高，交通部會與台中市溝通，也會做更深的研討，並請路政司研議、討論為何台中行人死亡率偏高。