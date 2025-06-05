明年健保總額採高推估恐漲保費 洪子仁：應撥預算補充

衛福部昨公布明年健保總額成長範圍，低推估2.942%、高推估為5.5%，各界關注明年健保費是否需要調整。台灣醫務學會理事長洪子仁表示，若明年總額成長率能達高推估5.5%，雖將使健保安全準備金降至0.96個月，接近法定最低1個月門檻，但有助於支應醫院個別總額制度所需資源，強化醫療體系財務韌性。

洪子仁指出，0.96個月與1個月僅差約30億元，政府若不願調高保費，建議以公務預算補足，避免立需要立刻調漲保費，但他強調，從長期觀點來看，健保要納入新藥新科技、維持醫療品質與公平性，仍須考慮適度調整保費，確保制度永續。調整保費是回歸全民健保「自助助人、社會共擔」的初衷，讓有錢幫助沒錢、少生病協助多生病的精神得以持續落實。

健保個別總額新制，讓台中榮總第一季醫療服務被「斷頭」，共3億不予給付。洪子仁表示，這是國內實施醫院個別總額制度挑戰，醫院醫療服務量若大幅超出預設成長幅度，即遭不予給付，台中榮總健保收入仍較去年同期增加2.5億元，且醫療服務量成長速度快，遠高於個別總額制畫定目標，因此部分金額不被給付。

醫院個別總額制度實施，設有保障急重症、癌症等剛性醫療需求機制。洪子仁表示，台中榮總在內等收治重症、難症主力醫院，健保署應會評估，另有補償；台北區醫院4月起才實施醫院個別總額制，目前還在觀察階段，各家醫院未調整醫療量能，避免影響民眾就醫權利，今年健保總額成長率達5.5%，加上政府公務預算補助，整體增加712億元，有助減緩新制對醫院營運負面影響，「只要總額預算充足，就不會出現限掛、調高掛號費情況。」