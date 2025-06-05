影／首座「循環再設計中心」開幕 推動綠色創新與青創
今天是世界環境日，環境部於台灣當代文化實驗場（C-LAB）正式啟用全台首座「循環再設計中心」，由部長彭啓明與產官學代表共同揭幕，象徵我國以實際行動響應「塑戰速決」主題，推動循環設計與再生資源利用，減少一次性塑膠與廢棄物產生。
該中心將成為循環產品展示與交流的重要據點，結合創意設計與綠色創業，促進資源再利用，打造具國際競爭力的循環經濟新模式。首場展覽「紡織循環」展期至7月中旬，展出以咖啡渣、鳳梨葉纖維製成的環保紗線與布料、100%回收聚酯工作服，以及學界的綠色設計作品，展現台灣在永續設計上的創新成果。
環境部長彭啓明表示，賴清德總統非常重視將廢棄物轉化為材料的循環產業發展，在行政院副院長鄭麗君的協助下，成功選定台灣當代文化實驗場作為「循環再設計中心」的地點，並高度重視循環產業的新創能量。彭啓明指出近期啟動的百億規模綠色成長基金，也希望使該中心成為新創企業的交流及成長平台，不少新創基地位於附近，未來將共同促進循環經濟的發展，未來將帶領各國使節參觀該中心，展現台灣在循環經濟方面的努力與成果。
彭啟明說以前台灣在推動循環經濟的創新事業常面臨部門界線模糊的困難，但現在由環境部資源循環署推動的循環產業藍圖，已逐漸成為環境部的重要經濟策略，未來台灣將持續透過各種方式壯大循環產業與綠色品牌，推動永續發展的前行步伐。
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