影／首座「循環再設計中心」開幕 推動綠色創新與青創

今天是世界環境日，環境部於台灣當代文化實驗場（C-LAB）正式啟用全台首座「循環再設計中心」，由部長彭啓明與產官學代表共同揭幕，象徵我國以實際行動響應「塑戰速決」主題，推動循環設計與再生資源利用，減少一次性塑膠與廢棄物產生。

該中心將成為循環產品展示與交流的重要據點，結合創意設計與綠色創業，促進資源再利用，打造具國際競爭力的循環經濟新模式。首場展覽「紡織循環」展期至7月中旬，展出以咖啡渣、鳳梨葉纖維製成的環保紗線與布料、100%回收聚酯工作服，以及學界的綠色設計作品，展現台灣在永續設計上的創新成果。

環境部長彭啓明表示，賴清德總統非常重視將廢棄物轉化為材料的循環產業發展，在行政院副院長鄭麗君的協助下，成功選定台灣當代文化實驗場作為「循環再設計中心」的地點，並高度重視循環產業的新創能量。彭啓明指出近期啟動的百億規模綠色成長基金，也希望使該中心成為新創企業的交流及成長平台，不少新創基地位於附近，未來將共同促進循環經濟的發展，未來將帶領各國使節參觀該中心，展現台灣在循環經濟方面的努力與成果。