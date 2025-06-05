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原來鬼針花不是咸豐草！太多人搞錯了

聚傳媒／ 特約記者賴御文報導
鬼針草。聯合報系資料照片／記者董俞佳攝影
鬼針草。聯合報系資料照片／記者董俞佳攝影

俗稱「恰查某」的台灣常見野草鬼針草，在《樂觀就會成功》等文學作品都提到，這是許多人童年的天然玩具，因為只要採摘下來就可以當成飛鏢，立刻就會沾黏在別人的衣服上。甚至不必有人投擲，平常走路經過，衣服上可能也會沾上黑黑刺刺的鬼針。這種被當成草鏢投射的鬼針，是綠色還沒成熟的瘦果。

很多人都以為鬼針草就是咸豐草，還說可能是因為這種植物在咸豐年間傳來台灣，所以叫咸豐草。其實這些說法都是以訛傳訛。

首先，鬼針草歷史悠久，早在唐朝有記載。唐朝的陳藏器在他的著作《本草拾遺》中提到：「鬼鍼草，生池畔，方莖，葉有椏子，作釵腳，著人衣如針，北人謂之鬼針，南人謂之鬼釵。」明朝李時珍寫的《本草綱目》也引用了上述的記載。《本草》臉書早在戰國實習就已經存在，後來的研究者陸續補充，歷朝歷代才有《拾遺》、《綱目》等著作不停補充。

鬼針草何時在台灣出現，已經難以考察，很可能早在先民到台灣的時候就跟著過來，也可能比先民更早，但無疑是本土植物。對岸也有咸豐草，還說可能是咸豐皇帝愛吃或因其治過病才得到這個名字，真相難以考察，但顯然咸豐草不是台灣專用的名字。

至於「咸豐草」，出現在台灣的時間有記錄可查，是在1976年從琉球引進台灣來當蜜源植物，漸漸取代本土的鬼針草。

咸豐草確實也有恰查某的特性，因為咸豐草確實是菊科鬼針屬的成員，不過兩者之間還是有明顯差別，主要的差別就是鬼針草沒有白花，只有黃色的管狀花束，所以有些古籍也稱之為鬼菊。

菊科植物常由管狀花與舌狀花組成。管狀花通常長在中央，舌狀花通常長在外圍。本土的鬼針草沒有舌狀花，而外來的咸豐草則有明顯的白色舌狀花，而且舌狀花還有大小之分，相差快一倍，大的叫大花咸豐草，白色的舌狀花明顯大過黃色管狀花，小的就叫咸豐草，白色舌狀花跟黃色管狀花的大小差不多。大花咸豐草現在最常見。所以咸豐草可以說是鬼針草，但鬼針草可不只咸豐草。

鬼針草在台灣常被用來做為消暑降火的青草茶，咸豐草也有同樣的功能，不過據說鬼針草的效果好很多。

照片為大花咸豐草，記者拍攝

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