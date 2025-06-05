小確幸來了！TPASS優惠延至2029年 台鐵花東補助最高92折

2年期TPASS通勤月票計畫獲好評，行政院長卓榮泰今天指出，未來將加速核定未來4年的2.0計畫，均衡城鄉區域發展；另針對台鐵花東優惠措施，卓揆拍板提高至平日享8倍點數、假日5倍點數回饋，相當於9.2折至9.5折的票價優惠，每年預算規模將增至1.4億元。

交通部今天赴行政院會報告「TPASS推動成效及臺鐵花東優惠措施」。卓揆指出，2023年至2026年共編列200億元推動TPASS定期票，已成為許多上班、上學的通勤族不可或缺的票證工具，對於鼓勵民眾搭乘大眾運輸系統、降低通勤成本，助益顯著。

根據交通部統計，全國已有20個縣市推動28種定期票方案，截至今年4月，已有1453.8萬人次加值購買，並有11.08億人次使用定期票搭乘公共運輸；另自2025年1月起再推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠，今年2至4月已有14.1萬張票卡達成回饋條件，累計回饋金額達1147.5萬元。

交通部分析，隨著疫情趨緩及TPASS政策推動，公共運輸運量亦已逐漸恢復，2024年全國公共運輸運量約較2022年成長27.4%，顯示TPASS政策對於促進公共運輸已初有成效，且目前全國約有87.2萬人常態性使用TPASS政策。

此外，凍漲30年的台鐵票價將於23日漲價，平均漲幅26.8％，引發屏花東的反彈，台鐵為此推出「花東會員優惠措施」，是針對設籍花蓮縣及台東縣的台鐵會員旅客，購買花蓮和平至台東大武間對號列車車票時，原規畫點數加倍3或5倍回饋，累積點數可折抵未來車票，折抵上限也已調升至票價50%。

卓揆指出，為給予花東居民交通需求更進一步的協助，他決定再加碼為平日8倍、假日5倍的點數回饋，相當於平日享有約9.2折、假日9.5折的票價優惠。

交通部次長伍勝園說明，原規劃每年須支應7900萬元預算，加碼後規模達1.4億元，未來將爭取政院予以補助，畢竟台鐵調整票價後報酬率仍僅0.36％，幾乎沒有報酬率。

至於優惠措施是否擴及宜蘭、屏東，他說，將滾動檢討，因花東地區對鐵路仰賴比較高，尤其在4月3日震後造成交通運輸不方便。