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每天都來一杯？ 營養師揭「早餐飲料熱量糖分」：喝它等於一份小薯

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師高敏敏提醒，每天喝一杯大冰奶等於吃一份小薯。示意圖／ingimage
營養師高敏敏提醒，每天喝一杯大冰奶等於吃一份小薯。示意圖／ingimage

一日之計在於晨，用美味的早餐開啟美好的一天是再幸福不過的事了！不過俗話說「早餐吃得好」，一天的第一餐很重要。營養師高敏敏在臉書發文分享常見的早餐店飲料熱量與糖分，提醒大家別一大早就熱量爆表啦。

高敏敏在臉書發文指出，許多人習慣一大早就補充咖啡因輔助開工，有人則必來一杯「順暢大冰奶」，不過長期下來恐怕累積滿滿熱量、糖量。高敏敏提醒最多人愛的「大冰奶」一杯就要224大卡，相當每天早上都來一包小薯，如果又搭配上炸物或脂肪量偏高的早餐熱量更是驚人。

高敏敏提醒，衛福部建議每日精製糖攝取量不超過整天總熱量的10%，最好控制在5%以下，假設每日攝取2000kcal那麼糖攝取應低於200kcal，糖分攝取過多 會為身體帶來非常嚴重的負擔。

首先，吃糖等同增加熱量，造成體重上升導致肥胖，另外糖分也會造成口腔環境酸化，腐蝕琺瑯質演變成蛀牙。另外糖化終產物（AGEs）還會加速老化機制，讓身體「加速變老」，過多的糖分攝取，身體會增加分泌島素，進而導致內分泌失調。

不僅如此，血壓、血脂升高可能會刺激血管發炎造成血壓上升或血液中的三酸甘油脂濃度提升。另外，胰島素敏感度下降，也會出現糖尿病風險，糖還會使血管內膜老化造成動脈硬化。

如果頻繁攝取糖分，血糖快速變化身體可能會出現頭昏、頭痛，進而影響認知功能、情緒。高敏敏指出，過多的糖會使肝臟脂肪堆積變成脂肪肝，還會有粉刺、痘痘等等皮膚問題。因此建議大家還是選擇無糖黑咖啡、無糖茶開啟輕盈的一天吧！

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