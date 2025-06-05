每天1小匙就有效？ 醫曝「1油品」：抗發炎還能顧腸胃

民俗療法百百種，常有人說：「喝油能夠顧胃。」但究竟真是如此？動物實驗發現，苦茶油能減少胃黏膜因酒精造成的損傷，也可降低胃壁氧化壓力與發炎反應。因此，每天喝下一小匙，對胃能有潛在的保護效果。

營養醫學專家劉博仁在臉書粉專分享，近日有粉絲向他詢問：「若每天空腹喝一匙苦茶油，對胃是否真有幫助？」他解釋，苦茶油是從山茶科植物Camellia oleifera的種子冷壓萃取而成，富含單元不飽和脂肪酸、多酚、維生素E，以及皂苷，具有抗氧化、抗發炎、穩定腸胃等作用。

根據動物實驗發現，苦茶油不僅能提升抗氧化酶活性、增加PGE2，還可降低胃壁氧化壓力與發炎反應，減少胃黏膜因酒精造成的損傷；此外，苦茶油在動物模式中對胃潰瘍與肝損傷具有潛在的保護作用，可能出自其抗氧化與抗發炎特性。

劉博仁指出，一般人每天空腹、隨餐飲用一小匙（5-10ml），確實有助於保護胃黏膜，但務必選擇冷壓初榨、來源清楚的苦茶油，且不宜高溫炒炸。此外，劉也提醒苦茶油雖是天然的植物油，但它不是藥物，若民眾患有胃部疾病或身體不適，請先找醫師確診才能夠對症下藥。