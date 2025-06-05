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芒種後易變懶！中醫曝「1物」傍晚後別吃 恐有後遺症

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
今天是24節氣中的第9個節氣「芒種」，俗語說「芒種夏至，檨仔落蒂」，意指今起就是芒果陸續成熟可採摘的時期，同時也表示氣候將逐漸變得炎熱，身體容易感到疲倦、懶散。本報資料照片
今天是24節氣中的第9個節氣「芒種」，俗語說「芒種夏至，檨仔落蒂」，意指今起就是芒果陸續成熟可採摘的時期，同時也表示氣候將逐漸變得炎熱，身體容易感到疲倦、懶散。本報資料照片

今天是24節氣中的第9個節氣「芒種」，俗語說「芒種夏至，檨仔落蒂」，意指今起就是芒果陸續成熟可採摘的時期，同時也表示氣候將逐漸變得炎熱，身體容易感到疲倦、懶散。為了適應氣溫，人們常會吃「瓜」消暑，中醫師提醒，消暑應多喝水，如果要吃瓜類消暑，最好不要在傍晚之後吃，容易讓腸胃不適，也可能讓晚上睡不好。

中醫師吳明珠說，芒種之後，代表將進入到濕熱的夏季，台灣會變得又濕又熱，早年農業時代，人們會因應節氣調整作息，因芒種後，天氣變熱，人體難以快速適應，人們會改為「晚睡早起」，以前的人多在晚上9點入睡，芒種後，大多會延到9點半才睡，現代人晚上9點半可能都還在工作，加上室內有冷氣等，晚睡早起的適應方式，可能不太合時宜，只是身體為了適應熱天，睡眠時間會自然遞延半小時到1小時。

芒種過後，不少夏季的蔬果皆進入到豐收的產季，如芒果、西瓜等。吳明珠說，天熱後，人們會喜歡吃消暑的食品，早餐來一杯冰奶茶或冰咖啡，中午再喝冰的飲料或甜品，搭配西瓜、芒果等，晚上吃完飯再喝一碗綠豆湯、冰豆花，為了消暑，如果一整天從早到晚都喝冰品或吃性涼的水果，對腸胃道而言恐怕吃不消，也會消耗身體的陽氣。

吳明珠表示，人體的腸胃道需要溫暖，在中醫的觀點中，腸道若受寒會影響到腸胃蠕動，也比較容易腹瀉。天氣熱想吃些消暑聖品是人之常情，但建議別在太陽下山後，吃大量的瓜類或是冰品，想要補充水分或是消暑，建議在中午之前，太晚吃性涼的食物，會增加身體的負擔，有些人在夏季的下午一吃西瓜，晚上就馬上腹瀉，甚至睡著之後，為了排除西瓜的水分，睡眠得中斷去排尿。

吳明珠表示，如果一整天難以忍受西瓜或是冰品的誘惑，建議太陽下山後，可以泡一些薑絲紅棗茶，幫助去除濕氣，睡前多排尿，避免睡眠受到影響。

她提醒，夏季冰品別吃得過多，長期體內濕氣重，會影響到氣管，近期新冠病毒疫情嚴峻，如果不幸染疫，氣管又不好，很可能會有長新冠等後遺症，呼籲民眾要多加注意。

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