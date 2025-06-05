醫師法施行細則爭議未歇 本土小牙醫爭取6月7日前排審

「醫師法施行細則」部分條文影響海外學歷醫師實習名額認定，去年11月已公告上路，本土小牙醫聯盟要求重新排審，六月七日是最後期限。立法院衛環委員會召集委員蘇清泉今天舉辦公聽會，各方歧見難以達成共識，「醫師法施行細則」在六月七日前排審的可能性，非常渺茫。

「醫師法施行細則」去年2月預告，現已公告上路，在學歷認證部分，教育部列入參考名冊或當地政府或專業評鑑團體認可者，可列皆入；若受疫情影響，經遠距教學取得部分學分者，仍可以採認學歷。小牙醫聯盟認為，海內外訓練歷程不同，新的「醫師法施行細則」等同放寬規定。

本土小牙醫聯盟召集人黃映綺說，該法案雖屬備查，召委不排審就不會實質審查，衛環委員會若未排審，該施行細則將在6月7日正式生效，形同「技術性黑箱」。她說，自己在海邊長大，要是沒有苦讀，通過考試成為牙醫，恐沒有機會翻轉命運，希望行醫要有正義的管道，懇請立法委員擋下法案。

北醫公衛系教授邱弘毅指出，目前醫事人力，「主要問題在於分布不均」，以牙醫為例，整體人數充足，但偏鄉醫療資源嚴重不足，政策應調整配置機制，並正視醫師年齡結構導致在職率下降。高雄市牙醫師公會理事長蔡政峰也說，不應推動短期「快閃型」公費制度，要建立長期誘因導引醫師前往偏鄉。

子女赴海外就讀醫學院的家長蕭曉玲激動表示，子女已通過第一階段國考，但等待多年無法實習，若排審修法，將是「剝奪（第二階段）考試權」。她也反對使用「波波」等歧視性語言形容海外畢業生，大喊「他不是波波」，多次與台下發生口角大喊「閉嘴」、「憑什麼剝奪我孩子的考試資格？」、「沒看過這種爛政府」等。

衛福部次長周志浩表示，偏鄉計畫已提報行政院，總量管制政策也會持續，並審慎處理遠距教學課程與臨床訓練資源。衛福部醫事司長劉越萍說，持國外學歷學生參加醫師執照考試，涉及負責學歷確認的教育部、負責國考的考選部以及衛福部，此次修法僅提升法律位階，從行政指導變成施行細則。蘇清泉說，相關爭議存在，請衛福部繼續努力。

據去年11月公告「醫師法施行細則」，在畢業學校學歷認證部分，新版規定「教育部已列入參考名冊或為當地國政府學校權責機關或其認定之教育專業評鑑團體所認可者」；遠距教學規定，因發生傳染病防治法第三條第一項所定傳染病、災害防救法第二條第一款所定災害，或其他重大變故，經遠距教學方式取得部分學分者，仍可以採認學歷。小牙醫聯盟皆表示反對。