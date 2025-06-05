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20%新冠高風險族群 應強化篩檢、速就醫

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
藝人陳淑芳與醫學會、病友團體5日齊呼籲民眾，有疑似新冠症狀要儘速篩檢，若確診更要儘速就醫。（台灣醒報）
藝人陳淑芳與醫學會、病友團體5日齊呼籲民眾，有疑似新冠症狀要儘速篩檢，若確診更要儘速就醫。（台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「台灣有20%民眾恐為新冠高風險族群，新冠要篩不要猜，避免耽誤5天治療黃金期！」藝人陳淑芳與多個醫學會5日聯合召開記者會，呼籲民眾若有呼吸道症狀，應儘速篩檢是否為新冠。醫師張峰義強調，再得新冠仍有重症與死亡風險，不可輕忽；癌症團體也示警說，若癌友確診新冠，治療會更複雜，要更主動防疫。

高風險、高重症死亡

台灣感染症醫學會理事長張峰義表示，台灣每5人就有1人是新冠高風險族群，包括65歲以上、孕婦、抽菸（包括已戒菸者）、心血管疾病、肥胖、癌症與慢性肺病者等，透析患者感染新冠後，死亡率也高於一般人10倍，另外，75歲以上民眾30天新冠的全因死亡率也比18到49歲者高116倍。

「免疫低下族群，疫苗的保護力恐不及一般人！」張峰義提醒，免疫低下族群容易因為免疫反應不典型，出現無發燒、快篩陰性但已有下呼吸道感染的狀況，針對相關族群，醫學會建議初篩後24至48小時再篩一次，並妥善運用PCR診斷工具幫助重症高風險族群，避免耽誤五日黃金治療期。

癌友防疫要更謹慎

移植醫學學會秘書長李志元也說，免疫低下的病友感染新冠後病毒難清除，建議要主動防護，包括接種疫苗、見症即篩、及早就醫，並與醫生保持聯繫。癌症基金會執行長張文震指出，對於血液腫瘤患者而言，確診新冠不僅會打亂原本緊湊的癌症治療時程，更可能因為免疫力低下，增加重症風險與治療複雜度。

「我出門都有戴口罩！」藝人陳淑芳笑說，之前參加同學會時，有同學吃飯時頻頻拉肚子，她就覺得「案情不單純」，就要同學先快篩，結果真的是新冠陽性確診，「馬上就叫他趕快去看醫生，」她也呼籲民眾「新冠要篩不要猜」。醫生呼籲民眾要打疫苗、勤洗手、戴口罩、主動篩與問醫師，避免新冠擴散。

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