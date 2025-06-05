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你也這樣？臉上痘痘長不停 營養師推薦「抗痘5果」一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師張語希在臉書推薦五種抗痘水果。示意圖／ingimage
營養師張語希在臉書推薦五種抗痘水果。示意圖／ingimage

長不停的痘痘是不少人的惡夢，營養師張語希在臉書粉專發文指出，除了日常的臉部清潔與藥物治療外，「內在飲食」也是關鍵。影片中她盤點五種水果，不只能改善發炎亦可以穩定血糖，還能透過飲食溫和的調整身體內部！

一、抗氧化水果：藍莓、草莓

張語希特別點名藍莓、草莓富含很豐富的衛生素C和花青素，除了可以幫助對抗發炎，還能幫助肌膚修復。

二、低升糖指數水果：蘋果、奇異果

蘋果、奇異果是低升糖水果的最佳選擇，張語希指出「高糖份」會刺激皮脂的分泌，所以可以選擇低升糖水果，幫助血糖穩定減少痘痘生成。

三、木瓜

木瓜富含酵素、維生素A可以幫助抗發炎和肌膚的修復，張語希表示「每天吃一份木瓜」對「痘痘修復」很有幫助。

最後，張語希也提醒，最重要的還是多喝水、睡好覺，兩項都做到才是改善痘痘的關鍵。

營養師 水果

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