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菠菜豆腐湯會導致腎結石？ 醫師破解迷思：反而更安全

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人擔心菠菜豆腐湯會引發腎結石。示意圖／ingimage
許多人擔心菠菜豆腐湯會引發腎結石。示意圖／ingimage

許多人擔心菠菜豆腐湯會引發腎結石，因為認為「草酸＋鈣」的組合特別危險。然而，醫師蒼藍鴿（本名吳其穎）在臉書粉絲專頁「蒼藍鴿的醫學天地」中指出，這樣的觀念其實是個常見的迷思，事實上，草酸與鈣一起攝取反而是更安全的選擇。

蒼藍鴿解釋，菠菜雖然富含草酸，豆腐則含有豐富的鈣質，但兩者一起煮，反而能在腸道中讓鈣與草酸結合形成不易吸收的化合物，隨排泄系統排出體外，進而降低草酸被身體吸收的機會，對預防腎結石更有幫助。

他強調，真正該擔心的情況是「攝取大量高草酸食物，如菠菜、甜菜、堅果等，但鈣攝取不足」。這樣草酸才會增加被吸收的機會，進而提高腎結石風險。

總結來說，偶爾喝一碗菠菜豆腐湯不僅無害，還可能是一種更健康的飲食搭配。蒼藍鴿也提醒，預防腎結石的關鍵在於均衡飲食與多喝水，而非盲目忌口。

豆腐 腎結石

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