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花東居民限定！ 台鐵優惠「加碼5至8倍」票價可折92折抵購便當

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵推出「花東會員優惠措施」，原規畫點數加倍3或5倍，但花東不接受，行政院及交通部今宣布加碼5至8倍，等於最多回饋92折。聯合報系資料照
台鐵推出「花東會員優惠措施」，原規畫點數加倍3或5倍，但花東不接受，行政院及交通部今宣布加碼5至8倍，等於最多回饋92折。聯合報系資料照

凍漲30年的台鐵票價將於23日漲價，平均漲幅26.8％，引發平花東的反彈，為此，台鐵推出「花東會員優惠措施」，原規畫點數加倍3或5倍，但花東不接受，行政院及交通部今宣布加碼5至8倍，等於最多回饋92折。台鐵公司表示，對花東的加碼將配合辦理，點數回饋最多可折抵票價50%，也可折抵購買台鐵便當和商品，等同現金回饋。

行政院今宣布台鐵票價調漲後，加碼花東會員優惠，購票點數最多8倍送。交通部也在臉書上宣布，為照顧花東居民交通需求，推出「花東會員優惠措施」，原訂台鐵會員每消費50元可獲1點，自今年6月23日起，設籍在花蓮、台東的會員購買台鐵車票，假日享5倍點數、平日享8倍點數回饋。

也就是說，平日購票起訖點任一站為「花蓮和平－台東大武」間，每消費50元可獲得8點，相當於票價92折優惠；假日購票每消費50元可獲得5點，相當於票價95折優惠。

會員點數單次折抵上限30%調整至50%，訂票人須為「台鐵會員」，訂票人與乘客必須設籍花蓮縣或台東縣，乘車時須攜帶身分證件以供查驗。

台鐵說明，因行政院函示給予花東優惠措施，台鐵研議花東會員點數優惠，也是首次對花東推出的優惠措施；考慮兼顧花東震災後地方經濟需要協助，並兼顧台鐵票價是全國一致性、共通性問題，才會思考透過會員點數方式來推優惠措施。

台鐵強調，會員點數的好處不僅可以折抵票價，且最多5成，也能購買台鐵商品和台鐵便當時折抵，也算是實質現金回饋，對花東居民是多元且彈性的優惠。

針對行政院今宣布花東優惠加碼，台鐵指出，原本規畫針對花東會員點數加倍送3至5倍，行政院及交通部考慮花東民意反映盼增加優惠，因此加大對花東地區居民的協助，台鐵也會配合推動。

至於原本會員點數送3至5倍，將讓台鐵1年短收上億元，如今加碼回饋點數5至8倍，短收是否會破2億元，台鐵僅表示，確實短收會增加，但增加多少還要詳細評估和試算。

行政院 票價 台鐵

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