鋒面雲帶不時有弱弱渦旋 鄭明典：強降雨機率提高

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，新竹以南地區有局部大雨發生的機率。中央氣象署預報員官欣平表示，今天午後雨勢還是會比較強，新竹以南、花東地區留意局部大雨及短延時強降雨現象。

前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出衛星雲圖，他表示，在鋒面雲帶中，不時有弱弱渦旋出現，主要是水平風切的影響。有些小渦旋會激發深對流，雖然無法持續維持，不過也代表環境愈來愈不穩定，強降雨的機率會愈來愈高。

官欣平表示，今天鋒面位於巴士海峽，主體降雨在整個西半部。下午之後比較顯著的降雨還是以新竹以南、花東、山區，特別是有陣雨或雷雨，中午過後降雨可能比較強一些，注意短延時降雨或局部大雨情形。至於澎金馬還有降雨狀況，澎湖降雨比較劇烈一點，甚至有雷雨發生。