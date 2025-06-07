鞋全家福 初夏購物季精選特惠

圖／鞋全家福 提供

鞋全家褔初夏購物季開趴囉，6/6-6/22初夏購物季特惠大放價，邀您一同輕鬆迎接夏日時尚新氣象，我們嚴選各式夏季新品全面登場，為您的出遊準備好每一步的裝備，各式戶外休閒鞋、運動鞋、彈力健走鞋、還有洞洞鞋、涼拖鞋…等，戶外水陸樣樣行，來鞋全家福都可以找到您涼夏的戶外良伴！

6/6-6/8鞋全家福會員周末專屬

▼A‧會員購買diadora指定款拖鞋獨享75折，新辦會員也可立享專屬特惠

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▼B‧會員購買GOODYEAR‧LOTTO‧ARNOR品牌指定款童鞋75折

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▼C‧ Diadora鞋墊，會員限定任2件$148 (單價$99/件)

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▼D‧ Diadora‧LOTTO雙品牌男女運動鞋會員獨享任1雙75折

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鞋全家福商品卡

鞋全家福商品卡有100元、500元和1000元三種面額可以自由搭配，使用非常便利，送禮自用兩相宜，非常適合犒賞員工、佳節或活動贈品；公益團體/個人愛心捐贈暖心實用，歡迎機關團體、學校單位及公司企業提前預購，訂購相關詳洽各門市，或直撥0800-068333 轉2

▲鞋全家福商品卡，依面額分NT$ 1,000元、NT$500元、NT$100元三種選擇。 圖／鞋全家福 提供

MIT微笑協力店TEAM TAIWAN

鞋全家福是MIT微笑協力店. 提供各式多款台灣製造MIT微笑標章商品，選擇 MIT不只是支持台灣製造，更是選擇一份安心與信賴，歡迎親臨門市或線上購物官網認明<微笑標章>安心選購!

挺MIT就是挺台灣

TEAM TAIWAN

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鞋全家福線上購物

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鞋全家福官網線上購物門市取貨免運，會員生日同享當月生日購物金，歡迎多加使用線上購物。

鞋全家福線上購物網

線上購物輸碼現折

即日起到6/29，於線上購物官網單筆滿$618元，輸入【25618MKT-68】現折$68元。

★鞋全家福線上購物網專屬活動，實體門市恕無配合參與，敬請見諒★ 圖／鞋全家福 提供

加入會員

會員購物持卡(或出示APP)消費享95折優惠，85折期間新申辦會員立即再享95折，首次下載綁定鞋全家福APP，立可獲贈開卡禮『100元電子折價券』，APP會員每年生日當月還有專屬$100元購物金，歡迎親洽各門市申辦。

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▼鞋全家福Line@官方好友熱情招募，首次加入送50元電子購物金！

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昂路名鞋館線上購物

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即日起到6/19

❤昂路名鞋館線上購物滿$2000折200、滿$4000元折500。

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