鞋全家福 初夏購物季精選特惠
鞋全家褔初夏購物季開趴囉，6/6-6/22初夏購物季特惠大放價，邀您一同輕鬆迎接夏日時尚新氣象，我們嚴選各式夏季新品全面登場，為您的出遊準備好每一步的裝備，各式戶外休閒鞋、運動鞋、彈力健走鞋、還有洞洞鞋、涼拖鞋…等，戶外水陸樣樣行，來鞋全家福都可以找到您涼夏的戶外良伴！
6/6-6/8鞋全家福會員周末專屬
▼A‧會員購買diadora指定款拖鞋獨享75折，新辦會員也可立享專屬特惠
▼B‧會員購買GOODYEAR‧LOTTO‧ARNOR品牌指定款童鞋75折
▼C‧ Diadora鞋墊，會員限定任2件$148 (單價$99/件)
▼D‧ Diadora‧LOTTO雙品牌男女運動鞋會員獨享任1雙75折
鞋全家福商品卡
鞋全家福商品卡有100元、500元和1000元三種面額可以自由搭配，使用非常便利，送禮自用兩相宜，非常適合犒賞員工、佳節或活動贈品；公益團體/個人愛心捐贈暖心實用，歡迎機關團體、學校單位及公司企業提前預購，訂購相關詳洽各門市，或直撥0800-068333 轉2
MIT微笑協力店TEAM TAIWAN
鞋全家福是MIT微笑協力店. 提供各式多款台灣製造MIT微笑標章商品，選擇 MIT不只是支持台灣製造，更是選擇一份安心與信賴，歡迎親臨門市或線上購物官網認明<微笑標章>安心選購!
挺MIT就是挺台灣
TEAM TAIWAN
鞋全家福線上購物
鞋全家福官網線上購物門市取貨免運，會員生日同享當月生日購物金，歡迎多加使用線上購物。
鞋全家福線上購物網
線上購物輸碼現折
即日起到6/29，於線上購物官網單筆滿$618元，輸入【25618MKT-68】現折$68元。
加入會員
會員購物持卡(或出示APP)消費享95折優惠，85折期間新申辦會員立即再享95折，首次下載綁定鞋全家福APP，立可獲贈開卡禮『100元電子折價券』，APP會員每年生日當月還有專屬$100元購物金，歡迎親洽各門市申辦。
▼鞋全家福Line@官方好友熱情招募，首次加入送50元電子購物金！
昂路名鞋館線上購物
即日起到6/19
❤昂路名鞋館線上購物滿$2000折200、滿$4000元折500。
鞋全家福官網：https://www.familyshoes.com.tw/
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昂路名鞋館線上購物網：https://reurl.cc/1v9NyQ
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