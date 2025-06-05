東海岸發現神秘巨石！東大研究團隊：可能是「海嘯石」
國立台東大學研究團隊近日於東海岸調查，發現散布於海岸上的巨型岩塊，異於波浪、風蝕或崩塌所造成的地貌，初步研判可能是過去發生海嘯所遺留的「海嘯石」證據。
東大地球系統科學研究中心主任楊義清表示，這些散布海岸上的巨石不僅長達數公尺，重量達數噸，且與周邊母岩斷裂線不符，推估為歷史海嘯或遠洋震波能量所移動上岸。
根據中央氣象署的海嘯資訊統計，從1661年起台灣有21筆的海嘯紀錄，但只有1867年北部基隆發生過地震引起近海海嘯災情，而其他的紀錄缺乏明確的科學佐證或是災情。
為尋找古代海嘯在台灣留下的遺跡，東大研究團隊近日在東海岸尋找海嘯石，鎖定岸上離海較遠，超過2公尺以上的巨岩，目前在都蘭、都歷、基翬及長濱等地找到10多顆符合樣本。
楊義清進一步說明，以前都不認為台灣東部海底條件會形成海嘯，但現在看起來有機會，若能研究重建的話，將對海嘯模擬研究及防災預警規畫會有幫助，讓沿海居民做好預防準備。
「這些巨石以前就有了，從沒聽過老一輩的說是海嘯造成。」都歷陳姓居民說，若真的是海嘯造成，那威力實在難以想像。另有居民說，大浪都能把數噸重的粽子（消波塊）打壞了，何況海嘯。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言