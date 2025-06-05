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東海岸發現神秘巨石！東大研究團隊：可能是「海嘯石」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東大學地球系統科學研究中心主任楊義清，近日率領研究團隊在台東海岸進行古海嘯遺跡調查，發現散布岸上巨型岩塊，可能為歷史海嘯或遠洋震波能量所搬運。圖／楊義清提供
台東大學地球系統科學研究中心主任楊義清，近日率領研究團隊在台東海岸進行古海嘯遺跡調查，發現散布岸上巨型岩塊，可能為歷史海嘯或遠洋震波能量所搬運。圖／楊義清提供

國立台東大學研究團隊近日於東海岸調查，發現散布於海岸上的巨型岩塊，異於波浪、風蝕或崩塌所造成的地貌，初步研判可能是過去發生海嘯所遺留的「海嘯石」證據。

東大地球系統科學研究中心主任楊義清表示，這些散布海岸上的巨石不僅長達數公尺，重量達數噸，且與周邊母岩斷裂線不符，推估為歷史海嘯或遠洋震波能量所移動上岸。

根據中央氣象署的海嘯資訊統計，從1661年起台灣有21筆的海嘯紀錄，但只有1867年北部基隆發生過地震引起近海海嘯災情，而其他的紀錄缺乏明確的科學佐證或是災情。

為尋找古代海嘯在台灣留下的遺跡，東大研究團隊近日在東海岸尋找海嘯石，鎖定岸上離海較遠，超過2公尺以上的巨岩，目前在都蘭、都歷、基翬及長濱等地找到10多顆符合樣本。

楊義清進一步說明，以前都不認為台灣東部海底條件會形成海嘯，但現在看起來有機會，若能研究重建的話，將對海嘯模擬研究及防災預警規畫會有幫助，讓沿海居民做好預防準備。

「這些巨石以前就有了，從沒聽過老一輩的說是海嘯造成。」都歷陳姓居民說，若真的是海嘯造成，那威力實在難以想像。另有居民說，大浪都能把數噸重的粽子（消波塊）打壞了，何況海嘯。

國立台東大學研究團隊近日於東海岸調查，發現散布於海岸上的巨型岩塊，異於波浪、風蝕或崩塌所造成的地貌，初步研判可能是過去發生海嘯所遺留的「海嘯石」證據。圖／楊義清提供
國立台東大學研究團隊近日於東海岸調查，發現散布於海岸上的巨型岩塊，異於波浪、風蝕或崩塌所造成的地貌，初步研判可能是過去發生海嘯所遺留的「海嘯石」證據。圖／楊義清提供

科學 海嘯 團隊

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