金寶助兩廳院推「藝術出走2.0」 總座盼：縮小資源落差

老牌電子大廠金寶（2312）作為台灣本土EMS（電子專業製造服務）的一員，多年來除了逐步推展多項減碳計劃外，也持續深耕在地，促進整體環境及產業與文化的永續，而由金寶電子冠名贊助的「2025兩廳院夏日爵士節慶樂團《酷爵士》」也即將於8月29日在國家音樂廳登場。針對與國家兩廳院的合作，金寶總經理陳威昌指出，這是一個很特別的活動，主要是透過兩廳院與一位來自日本的藝術家的合作，啟動「藝術出走2.0」計劃，讓表演藝術深入地方，縮小城鄉文化資源落差，實現文化平權。

陳威昌指出，「藝術出走2.0」把原先只能在兩廳院內觀賞的藝術展演帶到地方，而稱做「藝術出走2.0」，主要是因為過去有很多的藝術活動，其實都是辦在室內，並且都是不可移動的演出，但這對一些偏鄉的一些民眾來說，雖然他們也想去參與這些藝術活動，但由於與場館的距離相隔太遠等因素，導致他們不是那麼的方便前來，「所以我們就把藝術帶到鄉下，跟他們的生活在一起，而這也是我們集團在整個社會共榮上，布局較深、整體規模也較大的部分」。

事實上，金寶多年來為促進產業與文化邁向永續，也不斷以啟動多項實際行動，來響應聯合國的永續發展目標（SDGs），並在自身經營、呼應客戶要求及強化供應鏈等管理面向，規劃減碳路徑。透過永續ESG夥伴聯盟的成立，與供應商夥伴攜手合作，提升企業韌性，希望大家在變動和挑戰中一同引領永續行動，邁向零碳未來，而金寶在公司治理方面，也持續提高內部管理結構的透明度、道德和責任感，以確保企業運營符合最高標準，並尊重所有利益相關者的權益。