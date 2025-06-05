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下周颱風生成影響台灣？ 粉專曝2熱帶系統路徑發展 仍有「高度變數」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
歐洲數值模式最新系集預報，目前預測仍顯示相當分歧，尚無法對未來天氣作出明確判斷。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
歐洲數值模式最新系集預報，目前預測仍顯示相當分歧，尚無法對未來天氣作出明確判斷。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

下周熱帶系統漸活躍，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」的歐洲數值模式最新系集預報，下周在南海及菲律賓東方一帶熱帶系統有逐漸活躍的趨勢。不過，受到大尺度低壓帶籠罩的影響，環境條件仍不利於快速整合與發展，因此是否會生成颱風，還有待觀察。󠀠

在移動路徑方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前預估位於菲律賓東方的熱帶擾動92Ｗ，有機會沿著台灣東方至日本琉球間海域北上。而南海的另一個系統，則可能朝中國廣東、福建一帶前進。󠀠不過，這兩系統的路徑與發展仍存在高度變數，是否會影響台灣、甚至對天氣造成威脅，現在仍言之過早，持續追蹤觀察。

颱風 菲律賓

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