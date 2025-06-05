大雷雨狂炸中南部4縣市 慎防劇烈天氣

中央氣象署發布彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣大雷雨即時訊息，持續至下午2時，慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署發布大雨特報，新竹以南地區有局部大雨發生的機率。