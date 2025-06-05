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台鐵花東優惠加碼 交通部估預算增至1.4億元

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台鐵提出花東優惠措施，5日行政院長卓榮泰拍板優惠加碼，平日可享8倍點數、假日5倍點數。對此，交通部次長伍勝園表示，推估回饋加碼後，預算將增至1.4億元左右，此部分將會積極向政院爭取，另外對於宜蘭及屏東是否納入將會持續評估。

台鐵花東優惠措施，主要是針對設籍花蓮縣及台東縣的台鐵會員旅客，購買花蓮和平至臺東大武間對號列車車票時，提供點數加倍回饋機制。原先台鐵提出的方案為平日可享5倍點數、假日3倍點數回饋。然今日於院會上，卓榮泰在聽取各方意見後，綜合評估考量後，最終拍板決議將點數回饋加碼至平日8倍、假日5倍。

至於相關財源與所需預算，伍勝園說明，先前預估花東回饋方案約要花費7,900萬，增加後，預估要增至1.4億元左右，但台鐵的票價投報率相當幾，僅0.36%，幾乎沒有投報率，因此會積極在跟政院爭取相關預算。

伍勝園說，先前宜蘭與屏東也有提出要納入相關優惠方案中，此部分還需要持續討論，但會先以花東地區還是考量到，這兩地區對於鐵路的依賴度較高，再加上先前403地震影響，因此才會祭出此方案，後續交通部會持續滾動檢討相關措施。

台鐵 交通部

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