首度移師台中國家歌劇院 遠銀樂齡時尚秀完成全台巡迴

「做你喜歡的事，命運會高興地幫你打開成功之門，哪怕你現在已經八十歲了。」這句話來自以高齡開始繪畫並成為世界知名藝術家的摩西奶奶，強調「活到老，學到老」的精神，展現積極的樂齡態度。5月初在台中國家歌劇院的伸展舞台上，一群樂齡壯世代的大哥大姐身著造型穿搭，走著自信台步，散發出青春笑容和活力，這不是在時裝週，而是遠東商銀針對樂齡貴賓舉辦的綠色時尚走秀活動。

自2018年起，為提供客戶差異化服務和更多元的發展空間，遠東商銀連續八年攜手元智大學精心規劃「樂齡理財學苑」包含理財、健康、美學、生活智慧與現代科技五大學程。同時為了讓ESG的永續理念更貼近社會大眾生活，提供樂齡客戶多元化的發展空間，更連續3年以「環保永續」為主軸，加碼規劃「認識淨零碳排」、「國定古蹟藝文之旅」、「樂齡設計工作坊」等課程，這次台中場壓軸登場是大受好評的「遠銀樂齡時尚秀」，讓遠東商銀中部樂齡客戶學習環境永續精神之餘，也能展現自我創意，此次亦同時完成台北、台中、高雄全台巡迴的目標。

這次舊衣改造亮點，使用國際知名精品品牌服飾的邊角料，在台灣專業服裝設計師指導下，進行英倫風襯衫改造，重新賦予衣物新的生命。這次走秀場地特別與台中國家歌劇院合作，於半開放式的走秀舞台舉辦，讓更多民眾看見永續價值。本屆走秀客戶們的報名相當踴躍，人數相比過去成長2倍，由19位遠銀樂齡客戶們化身超級名模，穿上自製的服裝，用自信的台步登台演出，客戶紛紛表示這是自己畢生難忘的獨特體驗，讓他們有機會在國家級舞台秀出最亮眼的自己，並且已經開始期待明年度遠東商銀的「樂齡理財學苑」課程內容。

根據內政部統計，2023年國人的平均餘命已達80歲，2025年台灣更正式邁入超高齡社會，樂齡市場不容忽視，如何為這群樂齡族在「退而不休」的第二人生找到舞台，一直是遠東商銀努力的方向，遠東商銀期盼發揮金融本業的影響力，攜手客戶、員工及合作夥伴，將財富管理「遠銀十樂」品牌核心價值化為日常，同時以實際作為引導樂齡客戶樂在享受最自在的年齡同時，落實環保永續，共創「樂益」價值。