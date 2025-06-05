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對流發展旺 新竹以南12縣市大雨特報

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報。聯合報系資料照
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報。聯合報系資料照

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天新竹以南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。影響至晚上。

大雨特報範圍：新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

氣象署發布嘉義縣、台南市大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時，另台中市、苗栗縣大雷雨持續至下午1時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

新竹 大雨特報 嘉義

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