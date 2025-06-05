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肝癌列國人十大死因第2 新型療法10％人可痊癒

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
聯新國際醫院醫師余青殷表示，免疫標靶治療加入中晚期抗肝癌第一線，定期篩早點治，把握延命到治癒關鍵。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫院醫師余青殷表示，免疫標靶治療加入中晚期抗肝癌第一線，定期篩早點治，把握延命到治癒關鍵。圖／聯新國際醫院提供

衛福部統計2023年十大癌症死因當中，肝癌高居第2名。由於肝癌早期多無明顯症狀，不少患者確診時已屬中晚期，其中藝人安鈞璨年僅31歲就因肝癌病逝，凸顯年輕族群也應提高警惕。但透過免疫及標靶藥物合併治療，還是有成功治癒可能。

現免疫標靶治療納入健保給付，大幅降低患者經濟負擔，聯新國際醫院腸胃肝膽科醫師余青殷分享一位65歲患者，於2年前接受肝癌切除手術，在術後例行追蹤時，發現甲型胎兒蛋白指數持續飆高，及肺部出現轉移的現象，經評估自體免疫狀況後，醫療團隊決定使用免疫標靶治療，採用第一線免疫標靶聯合療法免疫藥物「癌自禦」與標靶藥物「癌思停」合併治療，3個月後指數恢復正常，癌細胞也完全消失，患者未出現任何不適或併發症，生活品質如常。

余青殷說，過去中晚期肝癌的治療主要依賴單一標靶口服藥物，療效有限；隨著免疫標靶聯合治療的發展，病患的整體存活期已顯著延長至近20個月，死亡風險亦降低約3成。約10%以下的患者有機會成功治癒，讓腫瘤完全消失。

針對中晚期肝癌，現行治療指引已經把免疫標靶或雙免疫藥物拉到第一線治療。相較於一般傳統化療，免疫標靶或雙免疫藥物的副作用，整體而言較為溫和。可能出現的副作用包括皮疹、肝炎、腸炎、胰臟炎、甲狀腺功能異常以及心肌炎等全身性自體免疫反應；標靶藥物（即抗血管新生抑制劑）則可能引發手足症候群、腹瀉、高血壓、蛋白尿及腸胃道出血等副作用。統計上，僅約10%左右的患者，會出現嚴重的副作用。絕大部分也可透過觀察或藥物控制，建議患者應主動觀察身體反應，及早與醫療團隊溝通，即可調整療程，降低不適與併發症風險。

余青殷提醒高風險族群如肝硬化患者、有家族病史、慢性B型或C型肝炎病史者，除了應定期追蹤血液檢查與腹部超音波篩檢外，日常應避免酗酒，維持良好生活習慣，以降低肝臟負擔與疾病惡化風險。呼籲高風險族群務必主動篩檢、定期追蹤。

聯新國際醫院醫師余青殷表示，免疫標靶治療加入中晚期抗肝癌第一線，定期篩早點治，把握延命到治癒關鍵。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫院醫師余青殷表示，免疫標靶治療加入中晚期抗肝癌第一線，定期篩早點治，把握延命到治癒關鍵。圖／聯新國際醫院提供

風險 肝癌 患者

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