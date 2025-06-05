屏東第二大觀光景點 林後四林森林園區獲觀光永續獎

林後四林平地森林園區為屏東縣第二大觀光景點，今年以「從林開始創森－林後四林的山村共生新典範」為主題參加台灣永續能源基金會主辦的「台灣觀光永續獎」，獲得「永續旅遊目的地－銀獎」，在永續旅遊、社區共生、文化保育等獲得肯定。

林後四林園區2014年開園，雖是新興的景點但遊客成長迅速，依交通部觀光署統計，林後四林平地森林園區2023年觀光客共193萬3660人次，為屏東縣第2名的景點，僅次於車城福安宮。

經營的林業及自然保育署屏東分署表示，此次參賽主題呈現開園以來，低碳、環境韌性及綠色建築等理念，結合生態保育、環境教育與地方產業發展，推動資源循環與再生能源應用，打造全國觀光永續推動的典範案例，獲得評審青睞而獲獎。

另外園區也發展「林學校」無牆森林教室，串聯屏東來義、泰武等山村社區，推動山林智識、原民文化與自然體驗課程。去年建置全台首座山林製造概念店「木木賣」，定期舉辦季節市集，活絡在地經濟，建立社區參與與產業創新的實踐平台。