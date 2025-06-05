波波醫師爭議再掀波瀾！牙醫界批衛福部施行細則偷放寬

波波醫師、牙醫師爭議不斷，衛福部去年11月25日公布修正「醫師法施行細則」並上路，本土小牙醫聯盟與時代力量黨主席王婉諭昨強烈抗議，相關條文大幅放寬國外學歷醫學和牙醫學畢業生參加我國醫師國考的學歷審核門檻，施行細則目前送至立法院社福及衛環委員會審查，但至今尚未排審，若於6月7日前未審查，細則等同正式上路。立法院今舉辦公聽會，聽取各方意見。

波波醫牙學生爭議起因是，目前教育部承認九大醫療先進地區，包括香港、新加坡、日本、美國、加拿大、南非、澳洲、紐西蘭及歐洲的醫學系學歷，其中歐洲定義為西歐先進國家為主的歐盟。2004年起，中東歐國家加入歐盟，教育部一併承認波蘭等國的醫學生學歷。而波蘭部分醫學院針對外國學生也開設英語教學班別，讓部分無法錄取台灣醫學系的學生轉往波蘭習醫。

但台灣與波蘭醫學系學制不同，目前台灣醫學系需修習四至六年，並需實習一年，而波蘭醫學院也是讀四至六年也需實習一年，但許多到波蘭就讀醫學院的學生，從學校畢業後未實習一年即回國，並可以跳過學歷甄試，直接報考第一階段醫師國考，考過就可以取得醫師執照。

2008年前往波蘭習醫且取得醫師執照的醫師，大量進入醫院後，和他們共事的醫師認為，自波蘭返國的醫師臨床能力不足，也揭露波蘭醫學生未經實習即進入醫院，進而引起爭議，並稱這一群醫師、牙醫師為「波波醫師」。

因當時前往波蘭習醫所費不貲，許多學生的父母都是醫師或有一定經濟條件者，讓外界認為「波波醫師」多是權貴或有錢人的子女。

陽明交通大學牙醫系教授林元敏表示，不論「波波醫師」是否為權貴子女，而是希望自國外取得醫師、牙醫師醫學學歷者，返國報考醫師國考時，其資格、條件應與國內醫學系畢業生相同。如原本學歷採認原則規定，國外醫牙學生學歷須畢業自教育部認可大學，但新版細則卻放寬為當地團體認可的學校就可，既然是幫國人看病，政府怎麼會把審核標準交給國外？

本土牙醫學生都要考過「臨床技能測驗」才能實習，衛福部竟修法讓波波牙醫不用考，等於只考過中文選擇題、沒有考操作就取得醫師執照，民眾就醫無保障。

另，新版施行細則不僅允許波波醫生、波波牙醫遠距教學，連實習都可以遠距教學，牙科更是可以用見習抵實習時數。過去因為疫情沒有到校上課、依法不能參加國考的波波醫牙學生都能原地復活，加上未來陸續回國的波波，台灣醫療大門將全面洞開。本土小牙醫聯盟與時代力量黨主席王婉諭呼籲，衛福部應立刻廢止醫師法施行細則修正案，重新擬定，至少需維持舊版細則和106年學歷採認原則的標準，不放寬。