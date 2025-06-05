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上周為快篩鋪貨慢道歉 邱泰源今天改口：是展現同理心

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長邱泰源今天至立法院財政委員會備詢時，改口說「我沒有道歉，那是媒體刊的。」本報資料照片
衛福部長邱泰源今天至立法院財政委員會備詢時，改口說「我沒有道歉，那是媒體刊的。」本報資料照片

新冠疫情大爆發，民眾買不到快篩。衛福部長邱泰源上周出席立法院社福及衛環委員會備詢時首度道歉說，「抱歉，鋪貨晚了一兩天」。不過，賴清德總統前一天才稱國內防疫物資充足，要民眾不必擔心，邱泰源一席話引發爭議。他今天至立法院財政委員會備詢時，改口說「我沒有道歉，那是媒體刊的。」

立法委員林思銘質詢時表示，疫情再起，政府號稱「防疫戰備充足」，但許多立委關心快篩試劑、疫苗及藥品供應情況，診所協會理事長也提到，抗病毒藥物不足，衛福部反應方式卻是「口號超前、部署落後」，防疫能量顯然不夠充裕。賴總統說防疫充裕，國人無須驚慌，這是安慰國人，但部長上周主動對快篩鋪貨延遲道歉，「疾管署到底何時掌握疫情升溫徵兆？」

邱泰源表示，快篩需由製造業者工廠生產後，還要鋪貨，平時沒有使用，若要求工廠生產，「存貨也麻煩」，衛福部食藥署、疾管署因應疫情，都非常努力，他當天是站在「同理心立場」，對外說明「再等幾天，一定會補」，道歉一事是「媒體刊的」，「我們人講話習慣說歹勢、歹勢（台語），是關心國人，哪怕只是延遲一分一秒，都要努力。」

食藥署副署長王德原說，截至昨天為止，家用快篩生產逾91萬劑，鋪貨82萬餘劑，14通路包括連鎖藥局、超商、藥妝店，均全力鋪貨，不過，鋪貨時間會有所落差，快篩生產後物流帶走，但連鎖藥局較早下單，所以比較早到；至於預估生產量，截至6月中旬，預估家用快篩總生產量210萬劑，鋪貨也許會稍微延遲，但截至6月中旬可以鋪貨200萬劑。

王德原說，近期食藥署抽查國內連鎖藥局、超商，超過半數都有存貨，民眾若發生買不到快篩情況，應是前往店舖購買時，因上一波被其他民眾買走，下一波還沒到貨，中間有時間差導致，但6月中旬家用快篩試劑，一定會全數到貨。

食藥署 疫情 快篩試劑

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