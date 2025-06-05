台鐵推花東優惠措施 6月23日起加碼回饋金8至5倍

交通部於5日至行政院院會報告「TPASS推動成效及臺鐵花東優惠措施」，交通部指出，TPASS政策上路後民眾反應非常熱烈，月票加值購買及公共運輸使用人次均持續增加，另考量花東地區居民對鐵路運輸高度仰賴之交通特性，為減輕花東民眾乘車成本，台鐵公司將於6月23日起實施臺鐵花東優惠措施，平日可享8倍點數、假日5倍點數回饋。

交通部表示，為振興公共運輸市場及減輕民眾通勤通學交通負擔，自112年7月起推動TPASS月票，全國已有20個縣市推動28種定期票方案，經統計截至今年4月，已有1,453.8萬人次加值購買，並有11.08億人次使用定期票搭乘公共運輸。

另為利公共運輸使用次數較少或或跨生活圈使用族群，可多選擇使用公共運輸，自今年1月起再推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠，今年2~4月已有14.1萬張票卡達成回饋條件，累計回饋金額達1,147.5萬元。

經交通部分析，隨著疫情趨緩及TPASS政策推動，公共運輸運量亦已逐漸恢復，113年全國公共運輸運量約較111年成長27.4%，顯示TPASS政策對於促進公共運輸已初有成效，且目前全國約有87.2萬人常態性使用TPASS政策，交通部持續與各縣市合作，檢視執行成效及推動策略，以吸引更多民眾使用公共運輸。

另交通部表示，此次推出的「臺鐵花東優惠措施」，是針對設籍花蓮縣及臺東縣之臺鐵會員旅客，購買花蓮和平至臺東大武間對號列車車票時，提供點數加倍回饋機制。

平日可享8倍點數、假日5倍點數，累積之點數可折抵未來車票，折抵上限也已調升至票價50%，具彈性且實質有感，歡迎符合資格民眾及早加入臺鐵會員。交通部亦將持續督導臺鐵公司於推動前加強相關宣導，滾動檢討優惠措施，照顧花東居民城際運輸之需求。