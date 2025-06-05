3-4月統一發票中獎結果出爐 開出15張千萬大獎 是你嗎？
今年3-4月期統一發票上月底開出，財政部賦稅署統計，本期共開出15張1000萬元特別獎、19張200萬元獎。賦稅署將於下午公布詳細中獎清冊。
3-4月期統一發票千萬特別獎獎號為64557267，兩百萬元特獎獎號64808075，廿萬元頭獎獎號為04322277、07903676、98883497。領獎期間自6月6日至9月5日止。
而根據業者自行統計，四大超商與全聯共開出7張千萬特別獎，其中最幸運的消費者，是在全聯台中崇德八門市僅花8元購買報紙，即獲得特別獎1000萬元。
7-ELEVEN共誕生3位千萬幸運兒，統一超表示，這次有一人在新竹市東區竹博門市花110元購買飲料；一人在高雄市鳳山區的大洋門市花50元同樣是買飲料；一人在台北市中正區的統聯門市花180元購買民生用品、咖啡。
而全家本期開出一組千萬大獎，獎落全家基隆萬金店，幸運兒僅花費25元購買沖泡湯品就抱走千萬獎金。
萊爾富與OK超商同樣各開出一組千萬特別獎，萊爾富表示，觀音大觀店的消費者僅花39元購買1瓶容運動飲料，就成為1000萬元大獎的幸運得主，而OK的千萬大獎，則開在新北市三芝三民門市，此幸運兒消費300元購買商品。
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